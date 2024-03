Tài tử Timothée Chalamet được tăng cát xê

Trước khi phát hành Wonka vào tháng 12.2023, Timothée Chalamet đã có chuyến thăm bất ngờ tới Hudson Yards ở New York để xem buổi chiếu bộ phim nhạc kịch Wonka dành cho trẻ em đăng ký tham gia chương trình After-School All-Stars (anh đã trao những túi quà cho các bạn nhỏ tại đây). Đây là kế hoạch của nam tài tử nhằm hướng đến khán giả trẻ. Tháng 1.2024 anh tới một trường trung học ở Minnesota, chụp ảnh tự sướng với học sinh.

"Anh ấy nắm lấy tay từng đứa trẻ, chụp ảnh với những ai chào hỏi mình, gần như là tất cả mọi người", nhà sản xuất phim Wonka - David Heyman nói.

Timothée Chalamet đóng vai chính Paul Atreides trong Dune: Part Two IMDb

Timothée Chalamet là nghệ sĩ hiếm hoi thu hút được khán giả ở mọi lứa tuổi. Trong các năm qua, anh thành công với những bom tấn như Wonka (doanh thu phòng vé 625 triệu USD), Dune (435 triệu USD) và hiện nay là Dune: Part Two (thu được 369 triệu USD và còn tiếp tục tăng do vẫn đang chiếu).

Doanh thu bán vé cao đó khiến các hãng phim hy vọng họ đang chứng kiến sự xuất hiện của một nam chính thu hút khán giả thật sự vì ngành công nghiệp này chưa nuôi dưỡng được một ngôi sao điện ảnh nam thế hệ tiếp theo có thể nối bước những ngôi sao trước đây như Leonardo DiCaprio, Tom Cruise. Mặc dù mức cát xê của Tom Holland đã tăng vọt đáng kể sau thành công không thể phủ nhận của Spider-Man: No Way Home năm 2021, nhưng diễn viên 27 tuổi này vẫn chưa liên tục chứng tỏ sức hút ngoài việc vào vai Peter Parker.

Timothée Chalamet nổi lên thành sao khi tham gia Dune (2021) IMDb

Chalamet kiếm được tiền nhờ phim anh đóng có doanh thu cao ở phòng vé. Theo các nguồn tin, nam diễn viên kiếm được hơn 8 triệu USD khi đóng Wonka. Giờ đây, anh được tăng cát xê ở mức chục triệu USD trở lên cho các vai chính trong phim. Hãng Warner Bros. và Legendary chưa ký hợp đồng với anh cho Dune: Part Three, nhưng đạo diễn Denis Villeneuve đã lên tiếng bày tỏ mong muốn thực hiện nó, nên cát xê của Chalamet có thể tăng vọt cho các phần sau sau thành công của Dune: Part Two.

Nam diễn viên thủ vai chính trong bom tấn Wonka IMDb

Ngôi sao phim Dune: Part Two được Leonardo DiCaprio và Joaquin Phoenix dìu dắt khi còn là diễn viên mới vào nghề. Khởi nghiệp, anh gây chú ý với những bộ phim độc lập được giới phê bình đánh giá cao như Call Me by Your Name và Lady Bird, mở đường cho chiến thắng thương mại của Dune, Wonka và giờ là Dune: Part Two. Tất nhiên, những bom tấn đó rất có lợi để nhận diện danh tính.

Timothée Chalamet hiện có 19 triệu người theo dõi trên Instagram, thu hút được lượng fan "khủng" tựa như Johnny Depp trong những năm đầu sự nghiệp.