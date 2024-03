Timothée Chalamet bị chê khi hóa thân thành Bob Dylan

Trong trang phục áo khoác nâu nhạt, đội mũ lưỡi trai, Timothée Chalamet đang quay A Complete Unknown - bộ phim ghi lại quá trình khởi đầu sự nghiệp của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bob Dylan - tại New York vào cuối tuần qua, tạo nên một làn sóng phấn khích và không thiếu những câu chuyện hài trong lòng người hâm mộ.

Timothée Chalamet hóa thân thành Bob Dylan CNN

"Anh ấy trông giống như sắp đến Camp Rock", một người dùng X châm biếm, ám chỉ bộ phim của Disney về trại hè âm nhạc.

Nhà văn Marissa R.Moss viết: "Đây không phải là Bob Dylan". Những người khác nói đùa rằng Timothée Chalamet trông giống Fievel, chú chuột trong phim hoạt hình An American Tail.

Sau khi được công bố lần đầu tiên vào năm 2020, quá trình sản xuất A Complete Unknown đã trải qua nhiều lần trì hoãn, từ đại dịch đến cuộc đình công của Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG-AFTRA). Tuy nhiên, bộ phim vẫn nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ chính Bob Dylan khi nam ca sĩ đã đưa cho đạo diễn James Mangold những ghi chú chi tiết về kịch bản.

Mangold từng nói vào năm ngoái: "Tôi trải qua vài ngày tuyệt vời bên Bob Dylan, chỉ nói chuyện riêng với anh. Dylan thích điện ảnh".

Mangold cũng nói thêm anh không thực sự làm một bộ phim tiểu sử về Bob Dylan mà thay vào đó tập trung hơn vào một khoảnh khắc trong cuộc đời của ca sĩ.

"Đó là một tác phẩm tổng hợp về thời điểm khởi nghiệp, đầu những năm 1960 ở New York. Cậu thanh niên mới 17 tuổi với 16 USD trong túi đã quá giang đến New York để gặp ca sĩ Woody Guthrie đang nằm trong bệnh viện", Mangold tiết lộ.

Timothée Chalamet và đạo diễn James Mangold trên trường quay A Complete Unknown IMDb

Timothée Chalamet sẽ tự hát trong phim và đã thuê những huấn luyện viên thanh nhạc, phương ngữ để luyện giọng, tương tự như Austin Butler trong phim Elvis.

Bob Dylan nổi tiếng là người khó nắm bắt. Cuộc đời và sự nghiệp của danh ca từng đoạt giải Nobel Văn học là chủ đề của nhiều bộ phim. I'm Not There năm 2007 do Todd Haynes đạo diễn, đã chọn 6 diễn viên khác nhau vào vai Bob Dylan. Martin Scorsese cũng thực hiện một bộ phim ca nhạc vào năm 2019 có tên Rolling Thunder Revue, ghi lại chuyến lưu diễn cùng tên năm 1975 của Bob Dylan.

A Complete Unknown dựa theo kịch bản của James Mangold và Jay Cocks, với diễn xuất của Timothée Chalamet (Bob Dylan), Monica Barbaro (Joan Baez), Elle Fanning (Sylvie Russo), Edward Norton (Pete Seeger)… Phim vẫn chưa ấn định ngày phát hành.