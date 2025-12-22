Lý Hoàng Nam chia vui với 'vua lưới' Lê Quốc Khánh vì có bước tiến mới trong sự nghiệp

Có bến đỗ mới, Lê Quốc Khánh toàn tâm cống hiến

Hôm nay (22.12) tại TP.HCM, cựu tuyển thủ quần vợt Việt Nam Lê Quốc Khánh, người có biệt danh "vua lưới" chính thức đầu quân đội Soxter Pickleball. Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt hàng đầu trong làng pickleball và quần vợt Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Ken Tâm, Nguyễn Văn Phương, Sĩ Bội Ngọc...

Lê Quốc Khánh (phải) chính thức đầu quân đội Soxter Pickleball ẢNH: PHƯƠNG ANH

Lê Quốc Khánh cho biết mình có biệt danh "vua lưới" khi chơi quần vợt nhưng đối mặt với khó khăn, thách thức lớn khi chuyển sang "đứng lưới" ở pickleball bởi bóng đi rất nhanh, cảm giác không gian sân cũng khác. "Càng khó khăn càng thôi thúc tôi chinh phục. Tôi nỗ lực tập luyện để hoàn thiện từng kỹ thuật, từng cú đánh. Mục tiêu của tôi là gặt hái thành công ở các giải trong nước lẫn quốc tế trong thời gian tới", Lê Quốc Khánh chia sẻ. Với việc gia nhập Soxter Pickleball, Lê Quốc Khánh tin rằng mình có thêm điểm tựa vững chắc để tiến xa trong sự nghiệp pickleball.

Lý Hoàng Nam (thứ 5 từ phải sang) đến chia vui cùng đàn anh Lê Quốc Khánh ẢNH: PHƯƠNG ANH

Ông Tăng Ngọc Đoàn đại diện đội Soxter Pickleball kỳ vọng tay vợt Lê Quốc Khánh không chỉ thi đấu thành công trên sân, mà còn trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng pickleball Việt Nam, đặc biệt với thế hệ vận động viên trẻ – những người bắt đầu hành trình của mình bằng đam mê nhưng cần thêm niềm tin để đi xa hơn.

Lê Quốc Khánh quyết tâm phát triển sự nghiệp pickleball, chinh phục các giải trong nước lẫn quốc tế ẢNH: PHƯƠNG ANH

Lê Quốc Khánh chuyển sang chơi pickleball muộn hơn so với các đàn em như Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển. Chỉ sau 1 năm bén duyên môn thể thao này, anh gặt hái không ít thành công. Mới đây nhất Lê Quốc Khánh đứng cùng Trần Huyền Trang vô địch đôi nam nữ 35+ giải pickleball D-Joy VietNam Master Petrolimex Cup 2025. Gia nhập Soxter Pickleball, Lê Quốc Khánh sẽ có dịp đứng đôi cùng Nguyễn Đắc Tiến, hứa hẹn là cặp bài trùng đáng gờm của làng pickleball Việt Nam.







