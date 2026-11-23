Lý Hoàng Nam thể hiện phong độ cao

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, giải pickleball VTV9 Open lần thứ 2 năm 2026 vừa kết thúc tại cụm sân Banger (phường Bình Trưng, TP.HCM). Cựu số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam là tay vợt thi đấu thành công nhất khi đoạt cú đúp vô địch nội dung đôi nam open và đôi nam nữ open.

Lý Hoàng Nam đoạt cú đúp vô địch đôi nam, đôi nam nữ giải pickleball VTV9 open 2026 ẢNH: BTC

Ở nội dung đôi nam nữ open, Lý Hoàng Nam đứng cùng Megan Fudge (Mỹ) toàn thắng ở vòng bảng. Tại tứ kết, Hoàng Nam/Megan Fudge vượt qua Trịnh Linh Giang/Vivian Glozman với điểm số 15/10. Đến bán kết, Hoàng Nam/Megan Fudge thắng Xuân Đức/Bội Ngọc 15/7.

Tại chung kết chạm trán với Quang Dương/Nicola Schoeman, Lý Hoàng Nam cùng bạn đánh đôi chơi bùng nổ và bản lĩnh, giành chiến thắng thuyết phục 2-0. Hoàng Nam cùng Quang Dương tiếp tục gặp lại ở nội dung đôi nam. Cựu số 1 quần vợt Việt Nam đứng cùng Tống Nhật Minh còn Quang Dương ghép đôi với tay vợt Ấn Độ Harsh Mehta. Quang Dương cùng Hoàng Nam tiếp tục thi đấu ổn định, gặp lại nhau ở chung kết.

Quang Dương thua 2 trận chung kết trước Lý Hoàng Nam ẢNH: BTC

Tại chung kết đôi nam, Lý Hoàng Nam tiếp tục cho thấy bản lĩnh với khả năng kiểm soát tốt thế trận. Sự ổn định ở khả năng phòng sự của tay vợt trẻ Nhật Minh giúp Hoàng Nam tự tin phát huy hiệu quả các tình huống tấn công ghi điểm. Lối chơi nhịp nhàng ăn ý của Hoàng Nam/Nhật Minh khiến Quang Dương và Harsh Mehta gặp bế tắc, chấp nhận thua cuộc 0-2.

Giải pickleball VTV9 Open 2026 mang đến những màn so tài đỉnh cao và là cơ hội cho các tay vợt trẻ tích lũy kinh nghiệm ẢNH: BTC

Bên cạnh thành công của Lý Hoàng Nam, giải pickleball VTV9 Open 2026 còn là ghi nhận thành công của các tay vợt trẻ. Nổi bật có tay vợt 14 tuổi Phạm Tấn Sang khi đoạt danh hiệu vô địch đôi nam 6.0. Giải đấu là cơ hội để các tay vợt trẻ trui rèn khi được so tài với các đàn anh. Bên cạnh đó còn có các nội dung dành cho doanh nhân, nghệ sĩ - KOL giúp lan tỏa niềm đam mê với môn thể thao đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.







