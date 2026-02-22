Lý Hương: Mỗi khi nhắc đến ba tôi là chú Mạc Can lại khóc

Lý Hương không nhận show vì gia đình

* Trong mỗi dịp tết đến xuân về, món ăn nào mà Lý Hương nhớ nhất?

- Diễn viên Lý Hương: Trong các món ăn ngày tết, tôi thích nhất món thịt kho hột vịt, đây là món ăn mẹ tôi nấu rất ngon. Mẹ tôi có công thức nấu món này rất đặc biệt nên dù ở đâu tôi cũng nhớ hương vị này. Đối với tôi, đó là nồi thịt kho hột vịt ngon nhất mà tôi được ăn. Sau này, mẹ tôi đã lớn tuổi rồi thì mấy chị em chúng tôi thay nhau nấu món ăn đó.

Lý Hương mới mãi những kỷ niệm chạy show tết Ảnh: NVCC

* Lý Hương có kỷ niệm chạy show tết nào đáng nhớ không?

- Tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Từ khi mười mấy tuổi, tôi đã theo đoàn ca nhạc cùng với anh Lý Hùng đi biểu diễn. Cách đây mười mấy năm, trong một mùng tết là tôi với anh Lý Hùng chạy 10 show cùng lúc, ở nhiều tụ điểm khác nhau như công viên Suối Tiên, Đầm Sen, nhà văn hóa Tao Đàn... Tôi nhớ hoài hình ảnh mình tất bật chạy show, có những ngày diễn tới khuya mới về đến nhà. Trong những năm tháng chạy show tết, có lúc cũng tủi thân vì thấy dịp xuân về là thời điểm gia đình được sum vầy, quây quần còn mình lại chạy show. Hồi trẻ, mình còn ham vui nhưng bây giờ tôi muốn ở bên cạnh mẹ để mẹ vui.

Tôi còn nhớ lúc đó diễn ở Thủ Đức, dù hai anh em tôi diễn khá muộn nhưng khán giả vẫn chờ đợi. Miễn khán giả nhìn thấy mặt của Lý Hùng và Lý Hương là vui rồi. Tuy đã muốn tắt tiếng vì hát nhiều quá nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hát cho bà con nghe. Đó là tình cảm mà khán giả dành cho nghệ sĩ mà tôi không thể nào quên được trước khi mình đi Mỹ. Sau này, khi ba mất và mẹ cũng lớn tuổi nên tôi cùng anh Lý Hùng thống nhất với nhau là không nhận show ngày tết.

* Chị cảm nhận được tình cảm của khán giả dành cho mình mãnh liệt như thế nào?

- Thời điểm đó, khán giả rất yêu mến tôi nên họ sẵn sàng tặng những gì quý giá nhất cho mình. Khán giả có tặng cho tôi một chiếc nhẫn nhỏ nhưng tôi biết đó là tất cả những gì họ có và mình rất trân quý. Ngày xưa không có mạng xã hội như bây giờ, nghệ sĩ chạy show nhiều lắm, diễn cả ở những vùng sâu vùng xa để gặp gỡ khán giả. Tôi nhớ có một show diễn tôi và anh Lý Hùng diễn trước 10.000 khán giả ở sân bóng đá. Sau khi diễn xong, người dân còn mời vào nhà để nấu cháo gà cho ăn. Ngoài ra, khán giả còn vây kín khách sạn chúng tôi ở để chờ nhìn thấy nghệ sĩ thôi. Người ta đến từ rất sớm, đứng sẵn chờ đợi để chỉ được gặp thần tượng. Ở thời hoàng kim, 3 mùng tết là tôi không được đi chơi mà chỉ toàn đi hát nhưng bây giờ tôi không nhận show nữa. Vì tôi rất quý tình cảm, thời gian bên gia đình.

Lý Hương thăm nghệ sĩ Mạc Can Ảnh: NVCC

Tôi dạy con gái biết sống hòa đồng

* Vừa qua, chị có ghé thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, vậy chị có nghe được kỷ niệm nào giữa NSND Lý Huỳnh và các nghệ sĩ lão thành không?

- Khi còn sống, ba tôi là NSND Lý Huỳnh rất kính trọng và yêu thương các nghệ sĩ gạo cội. Đặc biệt, ba tôi luôn hết lòng giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi dịp tết, ba tôi tập hợp các thành viên trong gia đình để cùng đi đến viện dưỡng lão để giúp đỡ cho họ. Đó giống như phong tục của gia đình nên khi ba mất rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì. Ngày xưa, các cô chú chờ ba tôi còn bây giờ thì trông chờ các thành viên trong gia đình tôi. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, nghệ sĩ Mạc Can bật khóc vì nhớ NSND Lý Huỳnh do ngày xưa ba tôi thương chú ấy lắm. Nhìn nghệ sĩ Mạc Can khóc mà tôi cũng xúc động. Lúc đó, cô Diệu Hiền hát để tưởng nhớ ba tôi làm cho mẹ tôi khóc theo.

Thật sự, tôi và anh Lý Hùng đều thương ba nhưng trước mặt mẹ không dám nhắc đến vì sợ mẹ buồn. Tuy nhiên, khi cô Diệu Hiền nhắc đến thì mẹ tôi khóc. Lúc đó, chúng tôi cũng có lo sợ vì mẹ bị huyết áp và mới mổ xong nên sức khỏe còn yếu. Từ năm mười mấy tuổi là mẹ đã đi theo ba rồi, cả hai ở bên nhau gần 60 năm nên tình cảm rất khắng khít. Nhìn thấy mẹ như vậy tôi cũng xúc động theo.

Lý Hương tự hào vì con gái là người bản lĩnh và hiểu chuyện Ảnh: NVCC

* Lý Hương định hướng cho Jessica như thế nào khi con gái muốn vào showbiz Việt?

- Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật tôi được ba là NSND Lý Huỳnh và anh trai Lý Hùng dìu dắt, chỉ dẫn nên không bị ngỡ ngàng. Tôi không bị bỡ ngỡ giống những người một mình dấn thân vào showbiz. Khi bước chân vào làng giải trí Việt, tôi được các đồng nghiệp thương mến, chưa bao giờ tôi bị ghen ghét hay đấu đá với ai. Tôi cũng có nghe nhiều tin đồn nhưng tôi chưa rơi vào tình huống đó bao giờ, chắc có lẽ do tính tình của mình. Tôi luôn đối xử với mọi người bằng tấm lòng.

Vì vậy, khi Jessica muốn hoạt động trong làng giải trí, tôi cũng nhắc nhở con rằng phải sống tốt, thành thật và không được đấu đá. Tôi dặn con gái không được ganh ghét, ganh tị khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hơn thế nữa, không nên so sánh mình với người khác bởi mỗi người có nét đẹp riêng. Tôi hiểu để hoạt động trong môi trường này không phải là điều dễ dàng nhưng may mắn con gái của tôi là người bản lĩnh, tự tin và trưởng thành nên tôi cũng yên tâm. Lúc con về Việt Nam, tôi có dẫn con đi tham gia chương trình và được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, tôi khuyên con không nên có tính kiêu ngạo, chảnh chọe mà phải hòa đồng với mọi người, không được xem mình là người có vị thế và được quyền coi thường người khác. Khi con sống gần gia đình tôi, tính cách của Jessica dễ thương hơn nên ai cũng yêu mến con gái của tôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Lý Hương!