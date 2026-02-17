Vì sao Lý Hùng và Lý Hương không nhận show diễn tết?

Lý Hùng chia sẻ anh từng nhiều lần tham gia các sự kiện văn hóa đầu năm nhưng khoảnh khắc được ở bên gia đình vào ngày đầu xuân vẫn là điều hạnh phúc nhất. "Có những niềm vui không đến từ sân khấu hay ánh đèn mà từ việc được nắm tay người thân giữa phố xuân đông đúc", anh nói