Vì sao Lý Hùng và Lý Hương không nhận show diễn tết?

Ba thế hệ gia đình của Lý Hùng - Lý Hương du xuân
Vào ngày đầu năm mới Bính Ngọ, các thành viên trong gia đình của diễn viên
Lý Hùng dành thời gian du xuân cùng nhau. Đây là lần đầu tiên, ba thế hệ trong gia đình nam diễn viên 6X có mặt đông đủ ở Việt Nam.
Bên cạnh Lý Hùng, Lý Hương còn có các chị em gái và các cháu của hai nghệ sĩ từ Đức trở về. Nam diễn viên cho biết sự hiện diện đông đủ của các thành viên khiến cho mẹ anh rất hạnh phúc
Ở độ tuổi U.60, diễn viên Lý Hùng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Còn Lý Hương và các chị em gái rạng rỡ trong tà
áo dài truyền thống
Lý Hùng chia sẻ anh từng nhiều lần tham gia các sự kiện văn hóa đầu năm nhưng khoảnh khắc được ở bên gia đình vào ngày đầu xuân vẫn là điều hạnh phúc nhất. "Có những niềm vui không đến từ sân khấu hay ánh đèn mà từ việc được nắm tay người thân giữa phố xuân đông đúc", anh nói
Trong nhiều năm qua, nam diễn viên phim
Phạm Công Cúc Hoa giữ thói quen cùng gia đình về quê ngoại thăm bà con, sau đó trở lại TP.HCM và dành ít ngày du lịch nghỉ ngơi. Anh từ chối nhận show vào dịp tết để có thời gian trọn vẹn bên người thân
Cùng giống như anh trai,
Lý Hương cũng ít tham gia biểu diễn vào dịp đầu năm. Vừa qua, Lý Hương và các thành viên trong gia đình đến tặng quà tết cho các nghệ sĩ lão thành ở Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM). Đây cũng là di nguyện của cố NSND Lý Huỳnh trước khi qua đời
Nói thêm về Jessica Lý, Lý Hương tâm sự con gái có niềm đam mê với nghệ thuật nên cô cũng muốn tạo điều kiện để con phát triển ở làng giải trí Việt Nam. Lý Hương hiểu rằng đây là một môi trường phức tạp, đòi hỏi nghệ sĩ phải chịu được áp lực. Vì vậy, cô cũng căn dặn con gái phải biết giữ tinh thần lạc quan, sống hòa đồng và yêu thương mọi người
