Lý Liên Kiệt cảm thấy tội lỗi vì khiến con gái bị trầm cảm

Cũng có mặt tại buổi thuyết giảng này là con gái út của ông - Jada, năm nay 23 tuổi. Với sự đồng ý của cô, nam diễn viên 62 tuổi tiết lộ rằng Jada từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng khi mới 7 tuổi. Vào thời điểm đó, sau mỗi buổi học, Jada thường tự nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với cha, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng.

Lý Liên Kiệt thừa nhận việc không dành đủ thời gian cho con gái có thể đã góp phần khiến cô rơi vào trầm cảm Ảnh: Instagram jetli

Lý Liên Kiệt trải lòng về hành trình làm cha

Lý Liên Kiệt chia sẻ: "Tôi cảm thấy có lỗi. Khi đó tôi mải mê làm công tác từ thiện bên ngoài thay vì chăm sóc con bé. Ngay cả việc tìm đến Phật giáo cũng không giúp cải thiện tình hình".

Ông nói thêm: "Cuối cùng tôi đã thay đổi cách tiếp cận. Tôi đồng hành cùng Jada trên hành trình của con bé. Tôi không nói con nên làm gì, mà làm theo những gì con làm. Chính con bé đã dạy tôi cách lắng nghe".

Lý Liên Kiệt có hai con gái là Lý Tư (37 tuổi) và Lý Đài Mật (36 tuổi) từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Ngoài ra, ông còn có hai con gái là Jane (25 tuổi) và Jada với người vợ thứ hai, cựu diễn viên Hồng Kông Lợi Trí.

Sau khi sống sót trong thảm họa sóng thần Nam Á năm 2004, Lý Liên Kiệt bắt đầu dành nhiều thời gian rời xa phim ảnh để tập trung vào hoạt động từ thiện. Tháng 1.2007, ông thành lập Quỹ One Foundation. Đến tháng 12.2010, tổ chức này chính thức được đăng ký là một quỹ gây quỹ công cộng độc lập, hoạt động phi chính phủ.

Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa Lý Liên Kiệt và con gái đã trở nên gắn bó hơn Ảnh: Instagram jetli

Chia sẻ về hành trình hồi phục sức khỏe tinh thần của mình tại buổi thuyết giảng, Jada cho biết: "Khi lớn lên, tôi luôn quan sát cha mẹ và cảm thấy họ ngày càng thoải mái hơn. Có lần tôi về nhà và thấy cha mình vui vẻ hát. Họ chịu rất nhiều áp lực nhưng vẫn có thể hạnh phúc, điều đó có nghĩa là họ đã buông bỏ được rất nhiều thứ".

Quá trình hồi phục của Jada kéo dài trong nhiều năm. Cô đã tìm đến các nhà tâm lý học, học thiền và nghiên cứu Phật giáo. Hai cha con cũng cùng nhau đi khắp Trung Quốc trong 3 năm để tìm hiểu về Phật giáo.

Jada cho biết trong thời gian đó, Lý Liên Kiệt gần như gác lại mọi việc để ở bên cô, luôn có mặt mỗi khi cô cần. Cô nói thêm: "Trong vài năm qua, ông không chỉ là cha và thầy của tôi, mà còn là một người bạn rất tốt. Tôi đã học được rất nhiều từ ông và tôi rất vui khi có thể giúp đỡ ông".