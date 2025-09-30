Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý Liên Kiệt lộ diện sau thời gian nằm viện

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
30/09/2025 16:36 GMT+7

Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt một lần nữa thu hút sự chú ý khi hình ảnh đời thường của ông bất ngờ được người hâm mộ chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội, sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

Sohu đưa tin ngày 28.9, một số cư dân mạng chia sẻ hình ảnh tình cờ gặp Lý Liên Kiệt tại một cửa hàng ô tô. Trong loạt ảnh được ghi lại, ngôi sao phim Hoàng Phi Hồng trông khá đẫy đà. Ông khoác ngoài sơ mi vải thô, bên trong mặc áo phông trắng, kết hợp quần dài và giày thể thao.

Sức khỏe từng sa sút, nay đã dần ổn định

Trang phục đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa nhưng ở tuổi này, khi đã đạt đỉnh danh vọng và thành tựu, Lý Liên Kiệt có lẽ không còn quá quan tâm đến vẻ ngoài hào nhoáng, thay vào đó lựa chọn sự thoải mái.

Tình hình hiện tại của Lý Liên Kiệt sau thời gian lâm trọng bệnh - Ảnh 1.

Lý Liên Kiệt xuất hiện giản dị tại cửa hàng ô tô, hình ảnh nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội

Ảnh: Sohu

Dù đeo kính râm, có thể thấy gương mặt ông đã hiện rõ dấu vết thời gian: da mặt chùng, gò má hóp lại và bước đi hơi cúi về phía trước. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét so với những lần lộ diện trước, lần này tình trạng của ông trông khả quan hơn.

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng khiến người hâm mộ lo lắng khi hình ảnh của ông trên giường bệnh được lan truyền, gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy và không có người thân ở bên. Tin tức này từng dấy lên nhiều tranh luận, song ông nhanh chóng lên tiếng trấn an rằng sức khỏe vẫn ổn định.

Tình hình hiện tại của Lý Liên Kiệt sau thời gian lâm trọng bệnh - Ảnh 2.

Nam diễn viên để lộ dấu vết tuổi tác nhưng trông khỏe mạnh và "có da có thịt" hơn so với những lần xuất hiện trước đó

Ảnh: Sohu

Trong lần xuất hiện mới đây tại cửa hàng ô tô, ông đi cùng ê kíp. Một số tin đồn cho rằng đây có thể là hoạt động hợp tác thương mại, nhưng phía công ty đã phủ nhận việc ký hợp đồng đại diện, khẳng định chỉ là quy trình ghi hình thông thường khi người nổi tiếng ghé thăm. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng ông mua xe để tặng con gái lớn trong dịp đặc biệt, song gia đình vẫn giữ kín thông tin.

Năm 2018, sau khi tham gia bộ phim Hoa Mộc Lan, Lý Liên Kiệt gần như rút khỏi màn ảnh. Nguyên nhân được cho là do ông mắc bệnh cường giáp, khiến thể trạng suy giảm rõ rệt, sụt cân và mất đi phong độ dẻo dai như thời trẻ. Để bảo vệ sức khỏe, ông chọn tạm dừng hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian bên vợ Lợi Trí và hai con gái, cũng như tham gia tu tập ở nước ngoài.

Tình hình hiện tại của Lý Liên Kiệt sau thời gian lâm trọng bệnh - Ảnh 4.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt trên giường bệnh giữa tháng 8 khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng

Ảnh: Sohu

Trong một lần chia sẻ, Lý Liên Kiệt thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh, giống như mọi người thôi. Thân thể này như một cỗ máy cũ, hỏng hóc thì phải đưa đi sửa". Cách nói nhẹ nhàng nhưng kiên cường này khiến nhiều người cảm phục, bởi dù là "cao thủ võ thuật" từng lẫy lừng màn ảnh, ông vẫn không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt của tuổi tác và bệnh tật.

Giữa tháng 8, Lý Liên Kiệt gây hoang mang khi đăng ảnh trên giường bệnh. Nam diễn viên 62 tuổi tiết lộ vừa trải qua một ca phẫu thuật, nhưng không tiết lộ tình trạng bệnh mà chỉ trấn an người hâm mộ rằng ông không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần điều trị ngắn hạn. Khoảnh khắc này khiến nhiều người hâm mộ hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ kỳ cựu, nhất là khi ông đã chống chọi với bệnh cường giáp hơn chục năm qua.

Lý Liên Kiệt nhập viện, từng căn dặn vợ chuyện hậu sự

Lý Liên Kiệt nhập viện, từng căn dặn vợ chuyện hậu sự

Hôm 17.8, Lý Liên Kiệt gây hoang mang khi đăng ảnh trên giường bệnh, tiết lộ ông vừa trải qua một thử thách vô thường. Trước đó, sao võ thuật Hoa ngữ từng nhiều lần nhắc đến cái chết, tiết lộ đã dặn dò vợ chuyện hậu sự.

