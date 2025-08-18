Lý Liên Kiệt nhập viện, từng căn dặn vợ chuyện hậu sự

Hình ảnh Lý Liên Kiệt trên giường bệnh khiến người hâm mộ hoang mang, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam diễn viên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang cá nhân, Lý Liên Kiệt đăng tải hình ảnh nằm mệt mỏi trên giường bệnh viện, đồng thời chia sẻ: "Gần đây, tôi lại một lần nữa trải qua một thử thách vô thường". Nam diễn viên 62 tuổi vừa trải qua một ca phẫu thuật, ông không tiết lộ tình trạng bệnh mà chỉ trấn an người hâm mộ rằng ông không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ cần điều trị ngắn hạn. Khoảnh khắc này khiến nhiều người hâm mộ hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ kỳ cựu, nhất là khi ông đã chống chọi với bệnh cường giáp hơn chục năm qua.

Đến ngày 18.8, sao phim Hoàng Phi Hồng cập nhật bài đăng mới nhằm trấn an những khán giả yêu mến mình. Trong hình ảnh mới được chia sẻ, nam diễn viên trông tươi tỉnh, khỏe khoắn, vui vẻ thưởng thức món mì yêu thích và tiết lộ mình đã được xuất viện. Sao võ thuật Hoa ngữ bày tỏ: "Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của các bạn. Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng như vậy".

Hiện sức khỏe của sao võ thuật đã ổn định ẢNH: WEIBO NV

Đây không phải lần đầu tiên Lý Liên Kiệt gây hoang mang về tình trạng sức khỏe. Trong quá khứ, ông nhiều lần xuất hiện với vẻ ngoài gầy yếu, vướng tin đồn mắc bạo bệnh thậm chí không ít lần bị loan tin đã qua đời.

Hồi 2023, nam diễn viên tiết lộ mình mắc bệnh cường giáp, chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị suốt hơn chục năm qua. Đối mặt với bệnh tình, nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ bản thân luôn lạc quan và tin vào nhân quả. Ông chấp nhận căn bệnh mà mình mắc phải, cố gắng chiến đấu và ngay cả khi không thể chữa khỏi, tài tử cho biết mình vẫn sẽ sống vui vẻ. "Mọi điều tiêu cực đều có thể biến thành tích cực và quá trình này biến những lo lắng thành sự giác ngộ", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Lý Liên Kiệt từng dặn dò vợ chuyện hậu sự

Lý Liên Kiệt trân trọng mỗi ngày được sống và bình thản đón nhận sự vô thường ẢNH: WEIBO NV

Trên thực tế, Lý Liên Kiệt từng kề cận cái chết. Tuy nhiên, trải qua quá trình tu tập và những trải nghiệm của bản thân, giờ đây ông không còn sợ hãi mà bình thản đón nhận sự vô thường đồng thời trân trọng mỗi ngày được sống. "Biết rõ rằng mình sẽ chết, liệu tôi có nên lo lắng về điều đó mỗi ngày cho đến lúc điều đó xảy đến, hay biết rằng điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó nên tôi trân trọng cách mình sống mỗi ngày? Tôi nghĩ rằng việc sống tốt mỗi ngày quan trọng hơn", ông bộc bạch trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước.

Theo Apple, sao phim Anh hùng từng tâm sự ông đã dặn dò với vợ - Hoa hậu Lợi Trí, chuyện lo hậu sự của bản thân. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn được tổ chức tang lễ đơn giản, không cần đài tưởng niệm hay nghi lễ cầu kỳ sau đó an táng bằng hình thức thụ táng (chôn tro cốt dưới gốc cây, không lập bia mộ) hoặc hải táng (rải tro cốt xuống biển). Ông muốn ra đi thanh thản, trở về với thiên nhiên, cát bụi.