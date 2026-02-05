Lý Nhã Kỳ khoe dáng nóng bỏng tại resort riêng

Không gian tại khu resort riêng ở Đồng Nai được nữ diễn viên lựa chọn là khu nghỉ dưỡng tọa lạc ven sông, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên xanh mát. Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh chính là hình ảnh ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ - được Lý Nhã Kỳ đưa trực tiếp về khuôn viên resort để đáp ứng đúng ý tưởng cô và ê kíp đặt ra.

Sắc vóc gợi cảm của Lý Nhã Kỳ

Trong khung cảnh sông nước hiền hòa, hàng cây xanh mướt và ánh nắng đầu xuân, Lý Nhã Kỳ toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, độc lập và làm chủ cuộc sống. Theo tiết lộ, bộ ảnh tết năm nay của cô hướng đến sự cân bằng giữa quyền lực - nữ tính - truyền thống ẢNH: TATA

Lý Nhã Kỳ thay đổi liên tục nhiều thiết kế, từ đầm ren dáng corset ôm sát, váy tua rua mềm mại đến những thiết kế quây khoét ngực táo bạo, tôn hình thể nóng bỏng ẢNH: TATA

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ sánh bước bên ngựa trong khuôn viên resort ven sông gợi liên tưởng đến tinh thần tự do, bền bỉ và mạnh mẽ. Theo chia sẻ, bộ ảnh tết không chỉ mang ý nghĩa thời trang mà còn là cách cô nhìn lại một chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho năm mới 2026 ẢNH: TATA

Sau nhiều năm hoạt động song song ở lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, cô cho biết mình đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn trong các dự án. “Tôi không chạy theo số lượng, mà muốn mỗi việc mình làm đều có chiều sâu và giá trị lâu dài”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ ẢNH: TATA

Trong năm 2026, nữ diễn viên dự định tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và lĩnh vực văn hóa - du lịch, đặc biệt là những mô hình kết hợp giữa không gian sống, nghệ thuật và trải nghiệm. Khu resort tại Đồng Nai cũng được xem là một phần trong chiến lược dài hơi đó ẢNH: TATA

Ở mảng nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ cho biết cô vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho điện ảnh, nhưng sẽ chỉ trở lại khi gặp được kịch bản thật sự phù hợp. “Tôi không muốn xuất hiện chỉ để xuất hiện. Nếu quay lại, tôi muốn đó là một vai diễn phản ánh đúng trải nghiệm sống và chiều sâu cảm xúc của mình ở hiện tại”, cô tâm sự ẢNH: TATA

Riêng với dịp tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống. Dù lịch trình cuối năm thường bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp để đón năm mới trong không khí ấm cúng, giản dị. “Tết với tôi không cần quá ồn ào, chỉ cần được ở bên người thân, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch mới là đủ”, cô chia sẻ.