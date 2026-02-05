Lý Nhã Kỳ khoe dáng nóng bỏng tại resort riêng

Trong bộ ảnh thực hiện tại resort riêng, diễn viên Lý Nhã Kỳ khoe sắc vóc nóng bỏng. Dịp này, cô cũng tiết lộ những kế hoạch ấp ủ cho năm 2026.
Không gian tại khu resort riêng ở Đồng Nai được nữ diễn viên lựa chọn là khu nghỉ dưỡng tọa lạc ven sông, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên xanh mát. Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh chính là hình ảnh ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ - được Lý Nhã Kỳ đưa trực tiếp về khuôn viên resort để đáp ứng đúng ý tưởng cô và ê kíp đặt ra.
Sắc vóc gợi cảm của Lý Nhã Kỳ
Riêng với dịp tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống. Dù lịch trình cuối năm thường bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp để đón năm mới trong không khí ấm cúng, giản dị. “Tết với tôi không cần quá ồn ào, chỉ cần được ở bên người thân, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch mới là đủ”, cô chia sẻ.
Bình luận (0)