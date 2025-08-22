LynkiD hợp tác chiến lược với Got It cung cấp nền tảng chăm sóc khách hàng

Trong đó vai trò của LynkiD là cung cấp nền tảng loyalty mở cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát hành, quản lý và liên kết điểm thưởng với các đối tác trong cùng hệ sinh thái. Khách hàng có thể tích điểm tại doanh nghiệp này và đổi quà/đổi điểm tại doanh nghiệp khác chỉ trên ứng dụng duy nhất.

Bà Trần Tố Uyên (trái), Tổng giám đốc LynkiD và bà Nguyễn Hải Minh, đồng sáng lập kiêm CEO Dayone tại buổi ký kết Ảnh: CTV



Được biết hệ sinh thái LynkiD hiện đã kết nối hơn 10.000 quà tặng từ trên 1.300 thương hiệu đến từ đa dạng lĩnh vực: F&B, bán lẻ, làm đẹp, du lịch, giải trí…, giúp gia tăng tần suất tương tác và giá trị vòng đời khách hàng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LynkiD còn kết nối kho quà tặng và chương trình tích điểm từ 10 đối tác phát hành điểm khác.

Ngoài ra đơn vị này còn cung cấp giải pháp vận hành loyalty trọn gói: từ thiết kế chương trình, tích hợp hệ thống, đến chiến dịch truyền thông, gamification, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nguồn lực vận hành.

Về phần mình Got It là nền tảng phụ trách cung cấp giải pháp quà tặng được tích hợp trong ứng dụng Loyalty Rewards LynkiD. Giải pháp quà tặng Got It đa dạng từ voucher điện tử đa năng, voucher ưu đãi từ thương hiệu liên kết và hàng loạt sản phẩm quà hiện vật được tích hợp để mua sắm ngay trên voucher.

Hệ sinh thái quà tặng Got It đáp ứng đa dạng từ khách hàng phổ thông cho đến các khách hàng VIP với đặc quyền VIP Concierge - chăm sóc chuyên biệt dành riêng cho tệp khách hàng cao cấp như: quà tặng sang trọng được cá nhân hóa, đặt chỗ golf, fine-dining, y tế cao cấp, và đặc biệt là tổng đài VIP riêng biệt.

Got It sở hữu mạng lưới liên kết hơn 300 thương hiệu phổ biến toàn quốc và đang tiếp tục mở rộng ra thị trường Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines) - mở ra cơ hội kết nối 30 triệu người dùng LynkiD và các doanh nghiệp đa ngành nghề.

Ngoài ra, thế mạnh công nghệ và mạng lưới kết nối thương hiệu sâu rộng - với hơn 98% thương hiệu liên kết trực tiếp qua API (trong số đó Got It là đối tác voucher quà tặng độc quyền thanh toán tại chuỗi Lotte và điện nước qua Zalopay) - giúp người dùng sử dụng voucher Got It dễ dàng và tiện lợi.

Lý do của mối hợp tác chiến lược này là ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến đầu tư cho các chương trình loyalty program (tạm dịch chương trình khách hàng thân thiết). Báo cáo Research and Market 2024 chỉ ra các xu hướng mới nổi, chẳng hạn như ứng dụng khách hàng thân thiết trên thiết bị di động và tỷ lệ quy đổi điểm thưởng, được kỳ vọng sẽ định hình tương lai của các chương trình khách hàng thân thiết trong hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Với sự tích hợp của phân tích nâng cao, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng khách hàng thân thiết sáng tạo, các doanh nghiệp có thể nhắm mục tiêu đến một nhóm khách hàng đa dạng với các dịch vụ được cá nhân hóa.