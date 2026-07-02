M Riverside Danang khai trương nhà mẫu

Ngày 2.7, dự án M Riverside Danang chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án căn hộ thương mại cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Theo đơn vị phát triển dự án, sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng, đối tác và nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm ngay trong ngày đầu tiên. Văn phòng bán hàng và nhà mẫu được xây dựng như một trung tâm trải nghiệm, giúp khách hàng tiếp cận thông tin về quy hoạch, thiết kế, vật liệu hoàn thiện và định hướng phát triển của dự án.

M Riverside Danang chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu ẢNH: M.R

Tọa lạc bên sông Hàn, khu vực cầu Rồng, không gian nhà mẫu được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng đương đại với hệ kính lớn, vật liệu hoàn thiện cao cấp và tông màu trung tính.

Dự án giới thiệu hai loại căn hộ điển hình gồm căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ, hướng đến tối ưu công năng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra sông Hàn.

Ông Lâm Việt Châu, Phó tổng giám đốc phát triển dự án, cho biết nhà mẫu được đầu tư nhằm phản ánh sát nhất chất lượng sản phẩm sẽ bàn giao cho khách hàng trong tương lai.

Theo ông Châu, từ vật liệu hoàn thiện, hệ thống thiết bị đến giải pháp nội thất đều được nghiên cứu và kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, công năng và độ bền.

M Riverside Danang chính thức khai trương Văn phòng bán hàng và nhà mẫu tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm ẢNH: M.R

Đại diện dự án cho biết M Riverside Danang theo đuổi mô hình Work-Live-Resort, tích hợp không gian sống, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một hệ sinh thái. Dự án cũng đặt mục tiêu bảo đảm chất lượng thi công, tiến độ và tiêu chuẩn hoàn thiện để tạo giá trị khai thác lâu dài.

Theo giới thiệu, M Riverside Danang nằm trên trục đường 2 Tháng 9 - Bình Hiên - Đào Tấn, kết nối thuận tiện đến cầu Rồng, bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng khu trung tâm thương mại, tài chính của thành phố. Việc đưa Văn phòng bán hàng và Nhà mẫu vào hoạt động giúp khách hàng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không gian sống mà dự án hướng đến trước khi hoàn thiện.