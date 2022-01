‘Ma men’ lái xe máy ngược chiều tông thẳng ô tô, còn giơ tay ‘chào thân ái’

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông khá hi hữu, khi một người đàn ông lái xe máy trong tình trạng say xỉn, chạy ngược chiều và tông trực diện vào ô tô. Đáng nói, sau cú va chạm, người đàn ông này còn vô tư ngồi dậy, giơ tay chào tài xế ô tô như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến nhiều người vừa bức xúc vừa không nhịn được cười.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm 31.12.2021 trên một tuyến đường trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường phố khá vắng. Lúc này, phía trước bất ngờ xuất hiện một xe máy do người đàn ông điều khiển đang chạy ngược chiều, bật đèn pha và hướng thẳng về phía ô tô.

Tài xế ô tô sau đó nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã giảm ga và dừng xe lại. Tuy nhiên, do quá say xỉn, người đàn ông lái xe máy không làm chủ được tay lái và tốc độ đã tông thẳng vào ô tô. Cú va chạm khiến người đàn ông này văng lên nắp capo ô tô, nhưng may mắn không bị thương. Hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Đáng nói, sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông lái xe máy còn vô tư ngồi dậy, giơ tay “chào thân ái” tài xế ô tô như chưa từng xảy ra tai nạn.





Chia sẻ trên mạng xã hội, chủ nhân đoạn video cho biết: “Mình đã nghĩ rằng bác ấy sẽ rẽ sang đường bên kia cho đúng chiều, nên mình chủ động dừng xe. Nhưng bác ấy say quá rồi. Bên mình đã hỗ trợ bác ấy sửa xe và kiểm tra sức khỏe. Đồng thời cũng tìm người thân đưa bác ấy về rồi. Tết nhất gần đến nơi rồi, mọi người hạn chế rượu bia, tuân thủ luật giao thông”.

Mặc dù vậy, hành động hồn nhiên của “ma men” lái xe máy sau đó cũng khiến nhiều cư dân mạng xem qua đoạn video không khỏi bật cười. Đồng thời, nhiều người cũng lên án hành vi lái xe tham gia giao thông trong tình trạng say xỉn của người đàn ông này.

Facebook Hoàng Hữu Cầu bình luận: “Xem thì hài hước thật, nhưng cần nghiêm khắc lên án hành động của bác này. Say xỉn bét nhè thế còn lái xe thì đúng là bó tay. Lần này may mắn không chết, không liên lụy ai nhưng lần sau không có đâu”. Tài khoản Phan Lâm viết: “Chả có gì hay ho cả. Đề nghị lực lượng chức năng cần truy tìm và xử phạt nghiêm trường hợp này. Lúc tai nạn chết người thì khổ cả bao người”.