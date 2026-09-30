Ma Rốc có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Theo Reuters dẫn thông báo của Hoàng gia Ma Rốc ngày 29.9, Quốc vương Mohammed VI đã giao bà El Mansouri (50 tuổi) nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Ma Rốc có chế độ quân chủ lập hiến, trong đó nhà vua nắm quyền lực đáng kể về đối ngoại, quốc phòng và một số lĩnh vực chiến lược. Theo Hiến pháp, thủ tướng được bổ nhiệm từ đảng giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện.

Quốc vương Mohammed VI của Ma Rốc tiếp đón bà Fatima Ezzahra El Mansouri tại Cung điện Hoàng gia ở Rabat ngày 29.9.2026 ẢNH: REUTERS

Đảng Chính thống và Hiện đại (PAM) của bà El Mansouri giành 97 ghế, vươn lên thành lực lượng lớn nhất trong quốc hội. Liên minh quốc gia độc lập (RNI) đứng thứ 2 với 66 ghế, trong khi đảng Istiqlal giành 65 ghế. Đảng Công lý và Phát triển (PJD) theo khuynh hướng Hồi giáo có 54 ghế và tuyên bố tiếp tục ở phe đối lập.

PAM được thành lập năm 2008 và lâu nay định vị mình như một lực lượng ủng hộ hiện đại hóa xã hội, đồng thời là đối trọng chính trị với PJD.

Bà El Mansouri, một luật sư, từng giữ chức bộ trưởng nhà ở và thị trưởng Marrakech. Trên cương vị mới, bà sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền và trình danh sách thành viên nội các lên Quốc vương để phê chuẩn.

Sau bầu cử, bà El Mansouri tuyên bố sẽ không đặt ra "giới hạn đỏ" trong đàm phán thành lập chính phủ. "Chúng ta đã lật sang một trang mới", bà nói.

Chính phủ mới sẽ đối mặt với bài toán lớn về kinh tế trong việc hoàn tất chương trình đầu tư khoảng 20 tỉ USD phục vụ World Cup 2030, giải đấu Ma Rốc đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Một khu vực tại trung tâm Marrakech Ảnh: Tuyết Lan

Việc bà El Mansouri được bổ nhiệm cũng đánh dấu một bước tiến mới về sự hiện diện của phụ nữ trong đời sống chính trị Ma Rốc. Chính phủ tiền nhiệm có 4 nữ bộ trưởng, trong khi những năm gần đây phụ nữ cũng ngày càng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong các cơ quan nhà nước.

