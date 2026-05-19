'Ma trận' tên đường ở khu dân cư TP.HCM: Nhiều người tìm nhà như chơi trốn tìm

Trần Kha - Vũ Phượng
19/05/2026 12:12 GMT+7

Nhiều tuyến đường trong một khu dân cư TP.HCM bị trùng tên giữa các dự án khiến người dân, shipper và cả khách đến chơi thường xuyên đi lạc, gặp khó khi làm giấy tờ.

Một con đường, hai cái tên

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều hộ dân sống tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết họ đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì tên đường trùng lắp. Khu dân cư Phú Xuân có đến 3 dự án, mỗi dự án đặt tên theo cách riêng của mình. Dẫn đến một khu dân cư nhưng có đến 3 đường cùng tên.

Đường vào khu dân cư Phú Xuân, xã Nhà Bè, TP.HCM

Ông Phạm Đăng Hùng, một cư dân nhiều năm sinh sống tại đây, chia sẻ: "Trong dự án này có 3 nhà đầu tư, mỗi bên lại tự đánh số đường riêng. Thế là có nhiều tuyến đường bị trùng lắp tên. Bạn bè đến chơi nhiều khi tìm không ra phải đi tìm hết địa chỉ nhà ở 3 khu vực".

Thậm chí, theo anh Nguyễn Hữu Tuấn (cư dân Phú Xuân), có nhà nằm trên trục chính khu dân cư Phú Xuân nhưng đường mang cùng lúc hai tên gọi khác nhau, tùy theo ranh giới dự án. "Cư dân ở đây nhiều khi cũng chẳng biết mình nên theo số nhà hay số đường nào cho đúng", anh Tuấn ngao ngán.

"Giấy tờ một đằng, thực tế một nẻo"

Việc tên đường trùng lắp không chỉ gây khó khăn cho việc tìm đường mà còn kéo theo trục trặc về thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Hữu Tuấn cho biết thêm, địa chỉ nhà anh đã phải thay đổi 2 lần và tương lai có thể còn thay đổi tiếp. Đối với anh, việc cập nhật thông tin trên căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và giấy phép kinh doanh cực kỳ mệt mỏi.

"Năm ngoái, khi tôi lên ngân hàng cập nhật tài khoản công ty, họ từ chối vì thông tin tên đường trên giấy tờ chưa được đồng bộ. Dù hiện nay VNeID đã cập nhật theo thực tế nhưng các loại giấy tờ truyền thống vẫn còn khó", anh Tuấn cho biết.

Nếu không chú ý tên tiểu dự án trên bảng tên đường, nhiều người rất vất vả tìm địa chỉ nhà dân trong khu dân cư Phú Xuân

Anh Lê Văn Chánh, một hộ kinh doanh tại đường số 14 (khu Cảng Sài Gòn), xác nhận tình trạng người lạ đến đây tìm nhà bị lạc là chuyện cơm bữa. Nếu không ghi chú rõ tên tiểu dự án đi kèm, các ứng dụng định vị cũng "bó tay" trước ma trận này.

Chính quyền xã đang khẩn trương sắp xếp lại

Chiều 18.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo xã Nhà Bè, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được tình hình và đang có những động thái cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Ông Phạm Đăng Hùng nói về sự bất cập tên đường tại khu dân cư Phú Xuân

Theo lãnh đạo xã, hiện tại chính quyền đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống số nhà cũng như tên đường tại khu vực. Mục tiêu của việc điều chỉnh là nhằm tạo sự thống nhất, giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và thực hiện các giao dịch hành chính.

"Anh em đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp lại số nhà, tên đường. Công tác này hiện đang trong quá trình thực hiện", lãnh đạo xã khẳng định.

Tên đường độc lạ ở vùng ven TP.HCM: Ổ Cu Kiến Vàng và ký ức khẩn hoang

Tên đường Ổ Cu Kiến Vàng nghe qua tưởng như một cách gọi vui, nhưng với những bậc cao niên ở xã Tân Nhựt, đây là cả một vùng ký ức về thời khẩn hoang.

