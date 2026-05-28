Trong nhiều khu dân cư tại TP.HCM, việc tìm đúng một địa chỉ đôi khi không đơn giản như nhìn vào tên đường và số nhà.

Ma trận tên đường ở TP.HCM: Tác động ra sao đến giá trị bất động sản?

Những con đường cùng tên, cùng đánh số nhưng thuộc các dự án khác nhau khiến không ít người lần đầu đến đây rơi vào cảnh đi lòng vòng, hỏi hết người này đến người khác.

Sau phản ánh về tình trạng "ma trận" tên đường tại một số khu dân cư ở TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên đã quay trở lại khu dân cư Phú Xuân, xã Nhà Bè để ghi nhận thêm ý kiến cư dân sống tại đây.

Với những người đã sống lâu năm, việc nhận diện đường đi có thể trở thành thói quen. Nhưng với khách lần đầu ghé thăm, hoặc người giao hàng, việc xác định đúng địa chỉ vẫn là bài toán không dễ.

Không ít cư dân ở khu dân cư Phú Xuân cho biết, mỗi khi có bạn bè hay khách đến chơi, họ thường rất lo lắng vì sợ khách lạc đường. Và để tránh tình trạng đó xảy ra,họ thường phải gửi định vị, thậm chí ra tận cổng khu dân cư để đón.

Trong cùng 1 khu dân cư, có rất nhiều đường có tên giống nhau ẢNH: TN

Không chỉ là câu chuyện đi lại thường ngày, theo chuyên gia, việc đánh số nhà và đặt tên đường thiếu đồng bộ còn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sống và hoạt động giao dịch bất động sản tại khu vực. Khách hàng có thể đắn đo, ngần ngại mua nhà/đất ở khu vực nào đó nếu thấy những bất cập và bất tiện trong việc tìm nhà.

Theo chuyên gia, việc tên đường bị đặt giống nhau sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến giá trị bất động sản ở khu vực ẢNH: TN

Theo ghi nhận, nhiều cư dân tại đây đã quen với cách nhận diện đường nội khu theo kinh nghiệm sống hằng ngày. Tuy nhiên, câu chuyện đồng bộ tên đường, số nhà vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm, nhất là trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng và nhu cầu giao thương, giao dịch tăng cao. Như các hộ dân ở khu dân cư này, họ vẫn mong mỏi những bất cập về tên đường - số nhà sẽ sớm có giải pháp, để trước mắt là thuận tiện cho sinh hoạt và lâu dài là giảm ảnh hưởng tiêu cực tới giấy tờ thủ tục và giá trị bất động sản.