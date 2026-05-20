Dở khóc dở cười 'ma trận' tên đường ở TP.HCM: Cùng một khu dân cư có 3 đường số 1
Video Đời sống

Trần Kha - Vũ Phượng
20/05/2026 15:02 GMT+7

Nhiều người dân tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) than phiền vì tên đường trùng lặp giữa các dự án khiến khách tìm nhà, shipper giao hàng và cả việc làm giấy tờ hành chính đều gặp rắc rối.

Bảng tên đường toàn số là số. Và để phân biệt thì cần đọc kỹ cả dòng chữ nhỏ phía trên theo từng phân khu.

Nhiều tuyến đường trong một khu dân cư TP.HCM bị trùng tên giữa các dự án khiến người dân, shipper và cả khách đến chơi thường xuyên đi lạc, gặp khó khi làm giấy tờ.

Nhiều hộ dân sống tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) cho biết họ đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì tên đường trùng lắp. Khu dân cư Phú Xuân có đến 3 dự án, mỗi dự án đặt tên theo cách riêng của mình. Dẫn đến một khu dân cư nhưng có đến 3 đường cùng tên.

Một số cư dân cho biết thậm chí có nhà dân nằm trên trục chính khu dân cư Phú Xuân nhưng đường mang cùng lúc hai tên gọi khác nhau, tùy theo ranh giới dự án. Cư dân ở đây nhiều khi cũng chẳng biết mình nên theo số nhà hay số đường nào cho đúng.

Việc tên đường trùng lắp không chỉ gây khó khăn cho việc tìm đường mà còn kéo theo trục trặc về thủ tục hành chính. Có cư dân cho biết địa chỉ nhà đã phải thay đổi 2 lần và tương lai có thể còn thay đổi tiếp.Vì vậy, việc cập nhật thông tin trên căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và giấy phép kinh doanh cực kỳ mệt mỏi. Hay đơn giản hơn, việc đón khách đến nhà chơi cũng lâm cảnh dở khóc dở cười.

Cùng một khu dân cư có 3 đường số 2

ẢNH: TRẦN KHA

Chiều 18.5, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo xã Nhà Bè, cho biết chính quyền địa phương đã nắm được tình hình và đang có những động thái cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Theo lãnh đạo xã, hiện tại chính quyền đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ hệ thống số nhà cũng như tên đường tại khu vực. Mục tiêu của việc điều chỉnh là nhằm tạo sự thống nhất, giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và thực hiện các giao dịch hành chính.

