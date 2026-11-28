Trước tình trạng thuốc kích dục và sản phẩm hỗ trợ sinh lý không rõ nguồn gốc len lỏi từ không gian mạng ra vỉa hè, bến bãi và nhà thuốc, lực lượng chức năng TP.HCM đã kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường hậu kiểm hoạt động kinh doanh dược.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, tình trạng bán thuốc tăng cường sinh lý trên đường Châu Văn Liêm đã không còn ẢNH: TRẦN KHA

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Sau khi ghi nhận phản ánh về tình trạng một số cá nhân bày bán công khai "thuốc kích dục", thuốc mê, thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ... không rõ nguồn gốc trên đường Châu Văn Liêm (P.Chợ Lớn, TP.HCM), lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm tra thực tế.

Theo báo cáo kết quả xử lý của Công an P.Chợ Lớn, những ngày cuối tháng 10.2026, lực lượng công an tuần tra, kiểm soát địa bàn và phát hiện 4 trường hợp kinh doanh hàng hóa hỗ trợ quan hệ tình dục (QHTD) không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ông T.C.T.P (58 tuổi, ở P.Chợ Lớn) kinh doanh 6 chai xịt kéo dài thời gian QHTD, giá trị hàng hóa khoảng 300.000 đồng; ông D.V.C (59 tuổi, ở P.Minh Phụng) kinh doanh 8 chai xịt kéo dài thời gian QHTD và 3 chai gel bôi trơn, tổng giá trị khoảng 700.000 đồng; ông Đ.K.K (57 tuổi, ở P.Chợ Quán) kinh doanh 6 chai xịt kéo dài thời gian QHTD, giá trị khoảng 300.000 đồng; bà V.T.N (63 tuổi, ở P.Hòa Hưng) kinh doanh 7 chai xịt kéo dài thời gian QHTD cùng 14 hộp bao cao su, giá trị khoảng 980.000 đồng.

Cả 4 trường hợp đều kinh doanh hàng hóa không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Công an P.Chợ Lớn đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 400.000 đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định nhằm ngăn chặn hàng hóa trôi nổi tiếp tục được đưa ra thị trường.

Tại khu vực cửa ngõ phía tây TP, trao đổi với PV Thanh Niên về tình trạng người bán hàng rong lén lút mời chào các loại được cho là thuốc viên, thuốc nước kích dục cho hành khách tại Bến xe Miền Tây (P.An Lạc), đại diện chính quyền địa phương cho biết đã nắm thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí.

Lãnh đạo địa phương khẳng định Bến xe Miền Tây là địa bàn trọng điểm về giao thông và dân cư nên luôn được tập trung bảo đảm an ninh trật tự. Ngay khi tiếp nhận thông tin về việc một số người bán hàng dạo ngụy trang khay ví da, bật lửa nhưng giấu thuốc viên, thuốc nước không rõ nguồn gốc trong túi xách để mời chào khách, lãnh đạo UBND P.An Lạc đã chỉ đạo công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Qua đó, công tác kiểm tra kết hợp lập lại trật tự lòng lề đường quanh khu vực bến xe đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Tại Bến xe Miền Tây, người bán hàng rong (ví da, bật lửa...) cho hay không bán thuốc tăng cường sinh lý sau khi lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở ẢNH: TRẦN KHA

Siết hậu kiểm nhà thuốc

Liên quan tình trạng một số cơ sở bán lẻ tư vấn, bán thuốc điều trị rối loạn cương dương không cần đơn của bác sĩ hoặc quảng cáo sai lệch công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Sở Y tế TP.HCM khẳng định hoạt động kinh doanh, bán lẻ thuốc phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tuân thủ quy định chuyên môn của luật Dược.

Theo Sở Y tế, đối với thuốc thuộc danh mục thuốc kê đơn, cơ sở bán lẻ chỉ được phép bán khi người mua xuất trình đơn thuốc hợp lệ. Các hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn; kinh doanh thuốc không có giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thông tin, quảng cáo thuốc sai quy định đều bị xem xét, xử lý theo Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế cũng nhấn mạnh, hành vi quảng cáo, tư vấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe khiến người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng điều trị bệnh như thuốc chữa bệnh sẽ bị xử lý nghiêm. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm qua kiểm tra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý hình sự.

Trong năm 2026, Sở Y tế TP đã triển khai nhiều đợt kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế. Qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh dược, mua bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành, chất lượng thuốc và bán thuốc kê đơn khi không có đơn.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm hoạt động kinh doanh dược trên toàn địa bàn. Trọng tâm là giám sát việc bán thuốc kê đơn, quản lý đơn thuốc và cập nhật dữ liệu mua bán thuốc trên hệ thống phần mềm quản lý dược; kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nhãn thuốc và hạn dùng. Ngành y tế cũng sẽ phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường để ngăn chặn, xử lý thuốc giả, thuốc nhập lậu và xác minh nhanh thông tin phản ánh của người dân.

Không tự ý sử dụng sản phẩm trôi nổi

Trước tình trạng quảng cáo "xuân dược" tràn lan trên mạng xã hội và thị trường chợ đen, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng thuốc, dung dịch hay thực phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý tức thời, kéo dài hiệu quả bất thường hoặc cam kết điều trị dứt điểm nhưng thiếu căn cứ khoa học.

Các vấn đề sức khỏe sinh lý như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay suy giảm ham muốn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan đến bệnh lý nền, thể chất, nội tiết, tim mạch hoặc tâm lý. Vì vậy, người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị an toàn.

Người dân có thể tra cứu thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề hợp pháp trên Cổng tra cứu thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM tại địa chỉ https://tracuu.medinet.org.vn.

Sở Y tế lưu ý thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người dân không tự ý sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện hoặc hóa chất không được phép dùng trong chăm sóc sức khỏe.

Nếu sau khi sử dụng sản phẩm hỗ trợ sinh lý xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, choáng ngất, mất thị lực đột ngột hoặc cương dương kéo dài bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận chính thức của Sở Y tế TP.HCM để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.