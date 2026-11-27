Trong quá trình thâm nhập các hội nhóm kín trên không gian mạng và những điểm bán dạo quanh Bến xe Miền Tây (P.An Lạc, TP.HCM), chúng tôi liên tục được chào mời các loại dung dịch không màu, không mùi, không vị, được gọi là "bùa yêu" mang các nhãn hiệu S., P....

“Xuân dược” được chào bán ở Bến xe Miền Tây Ảnh: Trần Kha

Người bán quảng cáo chỉ cần nhỏ vài giọt vào ly nước, cà phê, bia rượu hoặc xịt trong phòng kín, sau 5 - 10 phút, đối phương sẽ mất lý trí và chủ động quan hệ. Tại Bến xe Miền Tây, một người bán hàng dạo còn thản nhiên khuyên khách đổ nửa lọ dung dịch vào ly nước để thuốc ngấm nhanh.

G ÂY MẤT TRÍ NHỚ, HÔN MÊ VÀ ỨC CHẾ HÔ HẤP

TS-BS Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM, khẳng định những lời quảng cáo "chỉ cần nhỏ vài giọt chất lỏng vào đồ uống hoặc ngửi một mùi hương là phụ nữ lập tức nảy sinh ham muốn tình dục, mất kiểm soát hành vi" hoàn toàn không có cơ sở khoa học đáng tin cậy.

Theo TS-BS Đỗ Anh Toàn, ham muốn tình dục là quá trình sinh lý - tâm lý phức tạp, chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như thể chất, nội tiết, cảm xúc và hoàn cảnh giao tiếp. Không có loại "nước thần kỳ" nào có thể tự tạo ra ham muốn hay sự đồng thuận tức thì như lời rao bán. Thực chất, nhiều dung dịch bị lợi dụng chuốc thuốc người khác có thể chứa các chất tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương như GHB (Gamma Hydroxybutyrate) hoặc hóa chất an thần, gây mê.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có vấn đề sức khỏe nam khoa cần đi khám chuyên khoa để được tư vấn, điều trị đúng Ảnh: BSCC

"Những hoạt chất này tuyệt đối không tạo ra ham muốn tình dục lành mạnh. Ngược lại, chúng ức chế hệ thần kinh, khiến người uống lú lẫn, mất khả năng phối hợp vận động, buồn ngủ sâu, mất trí nhớ tạm thời, hôn mê, thậm chí ức chế hô hấp. Đặc biệt, khi pha vào rượu bia hoặc dùng chung với thuốc an thần, mức độ tương tác độc hại tăng lên gấp bội, đẩy nạn nhân vào tình trạng suy hô hấp và ngộ độc cấp tính cực kỳ nguy hiểm", TS-BS Anh Toàn nhấn mạnh.

Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ rõ bản chất pháp lý của các hoạt chất được người bán quảng cáo. Cụ thể, GHB thuộc Danh mục II các chất ma túy ban hành kèm theo Nghị định 28 năm 2026 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Trong khi đó, butyl nitrite, thường xuất hiện trong lời quảng cáo "nước hoa kích dục", là hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện theo Nghị định 24 năm 2026 của Chính phủ. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hóa chất.

Việc tự ý cho người khác uống, ngửi hoặc tiếp xúc với hóa chất làm mất khả năng tự bảo vệ không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng nạn nhân mà còn tiếp tay cho hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục và chiếm đoạt tài sản.

TS-BS Đỗ Anh Toàn khuyến cáo nam giới khi gặp trục trặc sinh lý như rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu - nam khoa để được tìm đúng nguyên nhân và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp; tuyệt đối không tự biến mình thành "chuột bạch" với các loại thuốc trôi nổi.

N GƯỜI MANG BỆNH NỀN CÓ THỂ BỊ ĐE DỌA TÍNH MẠNG

Không chỉ có các dung dịch nhắm vào nữ giới, thị trường chợ đen dọc các tuyến đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi (P.Chợ Lớn, TP.HCM) và tại một số nhà thuốc bán lẻ còn tràn ngập viên nén, kẹo ngậm đủ màu sắc mang nhãn H., A., X., viên "ngựa Thái" lột vỏ hộp, chia lẻ trong túi zip và thuốc kê đơn W. bán không cần toa. Tất cả được người bán quảng cáo là "thảo dược", "hàng xách tay", giúp "tăng cường bản lĩnh đàn ông tức thì" và cam kết không có tác dụng phụ.

TS-BS Đỗ Anh Toàn cảnh báo người mua hàng trôi nổi hoàn toàn không biết viên thuốc hay kẹo ngậm chứa hoạt chất gì, hàm lượng bao nhiêu, được bảo quản ra sao và có phù hợp với thể trạng hay không. Trên thực tế, cơ quan quản lý nhà nước từng nhiều lần phát hiện các sản phẩm gắn mác "thảo dược" hoặc thực phẩm tăng cường sinh lý bị trộn trái phép các hoạt chất tân dược điều trị rối loạn cương dương như sildenafil hoặc tadalafil nhưng không công bố trên bao bì.

"Sildenafil và tadalafil thuộc nhóm thuốc ức chế PDE5. Nói một cách dễ hiểu, thuốc có cơ chế làm giãn mạch máu tại dương vật, tăng lượng máu dồn vào thể hang, từ đó hỗ trợ khả năng cương cứng khi có kích thích tình dục. Đây là thuốc điều trị bệnh lý, bắt buộc phải được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chỉ định đúng người, đúng liều lượng, chứ không tự tạo ra ham muốn và tuyệt đối không phải thuốc bổ để dùng tùy thích", TS-BS Đỗ Anh Toàn nhấn mạnh.

Theo các BS, tự ý uống thuốc không rõ nguồn gốc hoặc dùng thuốc điều trị hàm lượng cao ngay từ đầu có thể gây đau đầu, đỏ bừng mặt, nghẹt mũi, chóng mặt, hồi hộp, khó tiêu, thậm chí tụt huyết áp cấp tính. Nếu thuốc trôi nổi bị pha trộn hàm lượng quá cao hoặc nhiều hoạt chất cùng lúc, nguy cơ biến chứng càng khó lường.

Đặc biệt nguy hiểm là tương tác thuốc ở người có bệnh nền tim mạch. Bệnh nhân điều trị đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim thường sử dụng nhóm thuốc nitrate, chẳng hạn nitroglycerin. Nếu tự ý uống thêm thuốc hỗ trợ cương dương, sự kết hợp giữa 2 nhóm thuốc có thể gây giãn mạch quá mức, khiến huyết áp tụt đột ngột, dẫn đến choáng ngất, giảm tưới máu cơ tim và đe dọa tính mạng.

Thói quen uống thuốc tăng cường sinh lý kèm rượu bia để "tăng hiệu quả" cũng rất nguy hiểm. Cồn làm tăng nguy cơ chóng mặt, tụt huyết áp tư thế và khiến tình trạng rối loạn cương trở nên trầm trọng hơn.

Một biến chứng cấp cứu nam khoa đặc biệt nguy hiểm do lạm dụng thuốc cường dương liều cao là cương đau kéo dài (priapism). TS-BS Anh Toàn khuyến cáo nếu dương vật cương cứng hơn 4 giờ, đặc biệt kèm đau đớn và không xẹp xuống dù đã hết kích thích tình dục, người bệnh phải đến bệnh viện cấp cứu ngay.

Người bệnh không nên ngại ngùng, chần chừ chờ tự khỏi hoặc tự xử lý bằng mẹo truyền miệng. Khi máu ứ đọng quá lâu trong thể hang, các mô tại dương vật sẽ thiếu ô xy trầm trọng. Nếu chậm thời gian vàng cấp cứu, tế bào có thể bị tổn thương không hồi phục, dẫn đến xơ hóa thể hang và liệt dương vĩnh viễn.

Với các loại chai xịt, gel bôi kéo dài thời gian quan hệ bán tràn lan tại chợ vỉa hè, BS cho biết thành phần thường chứa chất gây tê tại chỗ như lidocaine, prilocaine hoặc benzocaine. Sản phẩm trôi nổi còn có thể chứa tạp chất không ghi trên nhãn. Chất gây tê làm giảm cảm giác ở quy đầu, giúp kéo dài thời gian quan hệ.

Tuy nhiên, nếu xịt quá nhiều hoặc dùng sản phẩm không rõ nồng độ, dương vật có thể tê liệt hoàn toàn, mất khoái cảm, khó đạt cực khoái hoặc mất khả năng duy trì độ cương. Thuốc gây tê còn có thể truyền sang bạn tình khi quan hệ, gây tê rát và giảm cảm giác. Đáng ngại hơn, một số chất như benzocaine nếu được hấp thu lượng lớn qua niêm mạc có thể gây rối loạn khả năng vận chuyển ô xy trong máu, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc toàn thân. (còn tiếp)