Bắt giữ người đàn ông xâm hại tình dục con riêng của người tình ở TP.HCM

Ngày 2.11, Công an xã Thường Tân (TP.HCM) cho biết đã phối hợp Công an xã Bắc Tân Uyên và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ Mang Lợi (42 tuổi, quê Lâm Đồng), người bị truy tìm liên quan đến vụ việc có dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N có quan hệ tình cảm với Lợi, sau đó đưa người này về sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân.

Khoảng ba tháng trước, trong lúc bà N. đi làm, tại phòng ở chỉ có Lợi và con gái riêng của bà N. Theo trình báo, Lợi đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé, đồng thời dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc.

Công an xã Thường Tân bắt giữ người đàn ông bị tố xâm hại tình dục trẻ em ẢNH: CÔNG AN XÃ THƯỜNG TÂN

Sau đó, người này tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé không được kể lại sự việc với bất kỳ ai. Ngày 25.10.2026, trong quá trình sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện đoạn video có nội dung liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thường Tân khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, sau khi biết hành vi của mình bị phát hiện, Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Người này lẩn trốn tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Trước tình hình đó, Công an xã Thường Tân phối hợp Công an xã Bắc Tân Uyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát khu vực nghi vấn và truy tìm người bỏ trốn.

Lợi bị lực lượng chức năng phát hiện khống chế, bắt giữ ẢNH: CÔNG AN XÃ THƯỜNG TÂN

Sau nhiều ngày tổ chức truy tìm, đến ngày 1.11.2026, các lực lượng đã bắt giữ được Mang Lợi tại khu vực lẩn trốn. Hiện các thông tin liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, bảo vệ trẻ em, trang bị cho trẻ kiến thức và kỹ năng nhận biết, phòng tránh hành vi xâm hại. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị xâm hại tình dục, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.