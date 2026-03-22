Tạm giữ 2 người đàn ông xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi ở Đà Nẵng

Ngày 22.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Phú Đây và Lê Văn Ngọc (cùng 53 tuổi, trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Dương Phú Đây và Lê Văn Ngọc để làm rõ hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "dâm ô người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1.2026 đến nay, Dương Phú Đây nhiều lần lợi dụng thời điểm ban đêm, khu vực vắng người tại địa phương để tiếp cận, dụ dỗ cháu N.T.Q (13 tuổi, trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm như hẻm dân cư, sân bóng… với thủ đoạn cho tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định thêm Lê Văn Ngọc là hàng xóm của cháu N.T.Q cũng đã lợi dụng việc cháu bé thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô. Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn cho tiền nạn nhân nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, Dương Phú Đây và Lê Văn Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điều 142 và "dâm ô người dưới 16 tuổi" theo điều 146 bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.