Xác minh vụ bé gái 14 tuổi nghi bị xâm hại tình dục nhiều lần ở Cà Mau

Gia Bách
19/05/2026 16:07 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh tố giác liên quan vụ bé gái 14 tuổi ở xã Sông Đốc nghi bị nghi xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngày 19.5, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh tố giác liên quan vụ bé gái 14 tuổi ở xã Sông Đốc (Cà Mau) nghi bị xâm hại tình dục nhiều lần. Trước đó, Công an xã Sông Đốc tiếp nhận trình báo từ mẹ nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18.5, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của bà P.T.T (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về việc con gái 14 tuổi nghi bị xâm hại xảy ra cùng ngày tại địa phương. Người bị tố giác là C.Q.H (34 tuổi) ngụ cùng địa phương.

Qua xác minh ban đầu, khoảng đầu tháng 5.2026, H. quen biết với con gái bà T., sau đó thông qua mạng xã hội Facebook, hai người nhắn tin qua lại với nhau và hẹn gặp mặt nói chuyện. Theo lời khai ban đầu của H., từ thời điểm quen cho đến nay, H. và con gái bà T. đã quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà trọ nơi H. đang sinh sống.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ nội dung tố giác bé gái bị xâm hại tình dục theo quy định pháp luật.

Phát hiện 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Đồng Tháp

Trong 4 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Thủ đoạn của loại tội phạm này chủ yếu là sử dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen sau đó hẹn nạn nhân đi chơi, ăn uống...

