Quỳnh Thy - Quốc Trường gây ‘bão’ mạng xã hội

Một thời ta đã yêu (đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa) quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Quỳnh Thy, Quốc Huy, Quốc Trường, NSƯT Thành Lộc, NSND Lê Khanh…

Một thời ta đã yêu xoay quanh Bảo (Phát Đạt thủ vai) - chàng trai 18 tuổi vừa thi đại học và mối tình đơn phương dành cho Quỳnh (Quỳnh Thy) - một siêu mẫu giải nghệ vừa chuyển về thị trấn ven biển. Dù Quỳnh đã có người yêu hoàn hảo là Toàn (Quốc Trường), Bảo vẫn mải miết đuổi theo sự quyến rũ của cô để rồi những rung động đầu đời dần biến tướng thành sự ích kỷ và ghen tuông. Một quyết định sai lầm trong quá khứ đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt hai thập kỷ, buộc Bảo ở phiên bản trưởng thành (Quốc Huy) phải quay lại đối diện với lỗi lầm năm xưa.

Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 15.5 và có các suất chiếu sớm trước đó một ngày. Dẫu vậy, chỉ sau những suất chiếu đầu tiên, một trích đoạn ngắn khoảng một phút của bộ phim được chia sẻ trên mạng đã lập tức gây xôn xao.

Trong phân cảnh này, nhân vật Quỳnh đứng trước một vách núi hiểm trở, nhìn thấy một nhành hoa dại mọc cheo leo và thốt lên: "Bông đẹp quá kìa". Để chiều lòng bạn gái, nhân vật Toàn đã bất chấp nguy hiểm trèo xuống hái hoa, dẫn đến việc bị kẻ xấu hãm hại và rơi xuống vực.

Hình ảnh bối cảnh vách núi cheo leo kết hợp cùng hiệu ứng chuyển động chậm (slow-motion) khi nhân vật rơi xuống biển bị nhiều khán giả đánh giá là "lỗi thời", gợi liên tưởng đến phong cách kỹ thuật của những bộ phim từ thập niên 2000. Dưới các bài đăng, không ít người xem để lại bình luận cho rằng màu sắc khung hình và góc quay kém bắt mắt, không bắt kịp thị hiếu điện ảnh hiện đại. Trong thời đại mà khán giả đã quá quen với những thước phim sắc nét thì Một thời ta đã yêu lại mang đến một tông màu cũ kỹ. Ngoài ra, nhiều phân cảnh trong phim khiến người xem nhầm tưởng là do AI tạo ra.

Phân cảnh đang gây tranh cãi trong phim của Quỳnh Thy ẢNH: NSX

Phim có Quỳnh Thy, Quốc Trường gây tranh cãi

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, phần kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên cũng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng lời thoại của các nhân vật gượng gạo, thiếu tự nhiên đến mức khó hiểu. Thậm chí, câu thoại "Bông đẹp quá kìa" của Quỳnh Thy đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng "meme hóa" (biến thành ảnh chế).

"Màu phim xấu, góc quay không đạt", "Bông hoa mọc đầy đường nhưng nhân vật lại kéo nhau ra vách núi để hái", "Cảm tưởng như clip do trí tuệ nhân tạo (AI) làm cho vui"… là những nhận xét về phim trên các diễn đàn. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng khi một tác phẩm vốn định hướng lấy nước mắt người xem lại khiến họ thấy... buồn cười vì biểu cảm bị cho là "giả trân" của diễn viên.

Mặc dù vấp phải làn sóng chê bai, vẫn có một số ý kiến tỏ ra thông cảm và cho rằng công chúng không nên quá khắt khe chỉ dựa trên một đoạn trích ngắn.

Một số cảnh hậu trường phim Một thời ta đã yêu ẢNH: NSX

Trong buổi ra mắt phim, nữ chính kiêm nhà sản xuất Quỳnh Thy không giấu được sự hồi hộp khi đứng trước truyền thông và khán giả sau một thời gian dài vắng bóng trong ngành giải trí. Cô bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ sản xuất đã nỗ lực để bộ phim có thể hoàn thiện và ra rạp.

Quỳnh Thy cũng bày tỏ mong muốn khán giả có thể đón nhận tác phẩm với tinh thần hoan hỉ và giúp lan tỏa bộ phim rộng rãi hơn sau khi xem.

Theo ghi nhận từ Box Office Vietnam, tính đến ngày 15.5, Một thời ta đã yêu thu về hơn 400 triệu đồng với khoảng 600 suất chiếu. Đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đứng top 9 trong bảng tổng sắp doanh thu rạp Việt.