Phát hiện 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Đồng Tháp

Ngày 24.4, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ, đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong tháng 4.2026, tỉnh đã phát hiện 15 vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, tăng 10 vụ so với tháng 3.2026. Trong đó, có 9 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, 4 vụ hiếp dân người dưới 16 tuổi và 2 vụ dâm ô người dưới 16 tuổi.

Thủ đoạn của loại tội phạm này chủ yếu là sử dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen sau đó hẹn nạn nhân đi chơi, ăn uống và thực hiện hành vi phạm tội. Do cha mẹ thiếu quan tâm, quản lý nhất là trong giáo dục giới tính, dẫn đến một số trẻ em gái phát sinh quan hệ tình dục sớm, khi chưa đủ 16 tuổi. Một số vụ đối tượng xâm hại là người thân, người quen với nạn nhân.





Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: CACC

Điển hình là vụ việc Nguyễn Văn Hòa (45 tuổi, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) hơn 10 lần thực hiện hành vi hiếp dâm em T. (14 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, Hòa và em T. quen biết nhau từ trước. Từ tháng 8.2023 đến ngày 25.3.2026, Hòa đã hơn 10 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T.

Ngày 25.3, thấy T. vào lớp học và có nhiều biểu hiện lạ nên giáo viên chủ nhiệm hỏi thì em cho biết đã bị Hòa nhiều lần xâm hại tình dục. Sau đó giáo viên chủ nhiệm báo cho gia đình T. biết để làm đơn tố giác Hòa ra công an.

Đến ngày 7.4, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Để tránh tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị tăng cường tuyên truyền cho gia đình, nhà trường quan tâm, chăm sóc, giáo dục con em kỹ năng sống, sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, đồng hành khi các em đến độ tuổi dậy thì, độ tuổi có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục; có ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ, hạn chế những điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi xâm hại như: đi chơi khuya, qua đêm mà không có sự quản lý của cha mẹ….