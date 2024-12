Ngày 19.12.2024, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và cao điểm rà soát các đối tượng nghiện, nghi nghiện, sử dụng, nghi sử dụng, bán lẻ, điểm bán lẻ, tụ điểm bán lẻ ma túy, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã triệt phá các đường dây tội phạm về ma túy trong những ngày đầu ra quân.

Ma túy len lỏi, lợi dụng ứng dụng giao hàng và xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Theo đó, Công an quận Gò Vấp, Công an quận Phú Nhuận đã triệt phá các đường dây tội phạm về ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số nghi can bị phát hiện, bắt giữ lớn.

Cụ thể, qua công tác kiểm tra, xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với nghi phạm Nguyễn Sơn Hải (19 tuổi, ở quận Gò Vấp) xác định nghi phạm này dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp tập trung truy xét những người cung cấp ma túy cho nghi phạm Hải. Kết quả đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Phương Trường (23 tuổi) và Trần Trọng Phát (21 tuổi, cùng ở quận Gò Vấp) cầm đầu 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng "đầu dưới" tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, trong đó có Nguyễn Sơn Hải.

Tang vật ma túy Công an quận Gò Vấp thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Mở rộng điều tra, Công an quận Gò Vấp bắt giữ 15 nghi can điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 9 kg ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP.HCM bằng hệ thống app giao hàng. Theo đó, nhóm nghi can này đã ngụy trang ma túy trong những hộp ngũ cốc rồi đặt app, giao cho khách tại các địa bàn khác nhau.

Công an quận Phú Nhuận triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố và bắt tạm giam 40 bị can tại 6 tỉnh, thành; thu giữ hơn 3 kg ma túy tổng hợp các loại, khẩu súng và 5 viên đạn quân dụng.

Các bị can trong đường dây khai nhận đã sử dụng hình thức giao hàng bằng đường chuyển phát nhanh, qua dịch vụ xe ôm công nghệ và đóng giả xe ôm công nghệ để qua mặt lực lượng chức năng.