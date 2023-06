'Ma túy nhấn chìm tương lai, làm rơi nước mắt, làm tan vỡ biết bao gia đình'

Tối 14.6, Bộ Công an tổ chức chương trình "Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy - tháng 6.2023" tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).



Dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo công an các địa phương…; đặc biệt là 143 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy trên toàn quốc được tôn vinh.

Ma túy là hiểm họa của nhân loại

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại và đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta. Công tác phòng, chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ, thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng và vẻ vang để giữ gìn bình yên cuộc sống.

Tệ nạn ma túy làm tổn hại sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân; gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng; làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống xã hội; đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình TRẦN CƯỜNG

Theo Thủ tướng, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Bên cạnh đó, ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa. Tội phạm và tệ nạn ma túy đã gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Các đại biểu tham dự chương trình TRẦN CƯỜNG

Tội phạm ma túy là kẻ thù chung

Theo Thủ tướng, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương; sự đồng lòng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là nỗ lực lớn, quyết tâm cao của lực lượng công an nhân dân với vai trò nòng cốt của mình, công tác phòng, chống ma túy của chúng ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, biết bao cán bộ, chiến sĩ ngày đêm nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn, gian khổ; gác lại việc mình, việc nhà và nỗi nhớ cha mẹ, vợ con để bền bỉ bám trụ tại các địa bàn, những điểm nóng; chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị phơi nhiễm bệnh hiểm nghèo, đối mặt với hiểm nguy, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

"Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi bày tỏ chia sẻ sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ và tri ân trước những tấm gương anh dũng, hy sinh, chịu thương tích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy. Những người con của các cô, các chú, những người vợ, người chồng của các anh, các chị, những người cha, người mẹ của các cháu là những chiến sĩ bản lĩnh, quả cảm, mưu trí, thực sự là những tấm gương sáng ngời, lập nên những chiến công xuất sắc", Thủ tướng nói.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại chương trình TRẦN CƯỜNG

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ma túy đã gây tiếc nuối, nhấn chìm tương lai của biết bao người; làm rơi nước mắt của biết bao người cha, người mẹ, người thân; gieo rắc nỗi đau, thậm chí làm tan vỡ biết bao gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, ma túy là vấn đề toàn cầu nên thế giới phải cùng chung tay để có cách tiếp cận và giải pháp toàn cầu. Ma túy là vấn đề của toàn xã hội, là hiểm họa của toàn dân tộc, nên cần sự đoàn kết, cùng nhau ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn vô cùng nguy hiểm này. Phải coi tội phạm ma túy là kẻ thù của sự phát triển; là kẻ thù chung của tất cả chúng ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tô Lâm tôn vinh 143 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy TRẦN CƯỜNG

Do đó, để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được tăng cường và nâng cao hiệu quả, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy; sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an nhân dân là nòng cốt.