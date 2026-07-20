MacBook Air M1 sau gần 6 năm có còn đáng mua?

Sự xuất hiện của MacBook Air M1 đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Apple khi chuyển từ bộ xử lý Intel sang hệ thống chip do chính hãng sản xuất, được gọi là Apple Silicon. Là thế hệ đầu tiên của Apple Silicon, chip M1 mang lại hiệu năng vượt trội và thời lượng pin ấn tượng nhờ vào bộ nhớ thống nhất, trong đó CPU và GPU chia sẻ cùng một vùng nhớ.

Gần 6 năm sau khi ra mắt, MacBook Air M1 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc laptop tầm trung cho công việc nhẹ nhàng. Với mức giá thường dưới 650 USD cho các mẫu máy đã qua sử dụng hoặc được tân trang, đây là một sự lựa chọn hợp lý so với việc chi hơn 1.000 USD cho các phiên bản mới như MacBook Air M4 hoặc M5.

MacBook Air M1 vẫn đáp ứng được yêu cầu xử lý các tác vụ cơ bản ẢNH: REUTERS

Những điểm được và chưa được trên MacBook Air M1

MacBook Air M1 không chỉ mang lại hiệu năng và chất lượng hoàn thiện tốt mà còn có thể cạnh tranh với các dòng laptop Windows tầm trung hiện đại, đặc biệt nếu người dùng chọn phiên bản với 16 GB bộ nhớ RAM. Apple cũng đã xác nhận rằng MacBook Air M1 sẽ hỗ trợ hệ điều hành macOS 27 Golden Gate, dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Nếu cần hiệu năng cao hơn, MacBook Air M2 cũng là một lựa chọn mà người dùng có thể cân nhắc.

Về khả năng xử lý, MacBook Air M1 dễ dàng thực hiện các tác vụ nhẹ như duyệt web, soạn thảo tài liệu và tham gia các cuộc gọi video mà không gặp vấn đề gì. Thời lượng pin của máy cũng là một điểm mạnh, với khả năng hoạt động lên đến 15 giờ duyệt web không dây và 18 giờ phát video chỉ với một lần sạc. Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý đến tình trạng pin nếu mua máy đã qua sử dụng, trong đó các nhà bán lẻ uy tín thường cung cấp máy có tình trạng pin ít nhất 85%.

Mặc dù MacBook Air M1 có thể chơi game khá tốt, với khả năng chạy các trò chơi như Death Stranding và Resident Evil 4 ở độ phân giải 1.080p, nhưng sản phẩm vẫn có một số hạn chế. Màn hình LED tiêu chuẩn với độ sáng tối đa 400 nit có thể gây khó khăn khi sử dụng ngoài trời dưới ánh nắng mạnh. Dung lượng lưu trữ 256 GB trên phiên bản cơ bản cũng có thể không đủ cho những ai thường xuyên làm việc với nhiều tập tin lớn.

Ngoài ra, MacBook Air M1 chỉ có hai cổng USB-C, có thể gây bất tiện cho người dùng cần kết nối nhiều thiết bị ngoại vi. Tuy nhiên, người dùng có thể khắc phục điều này bằng cách sử dụng các thiết bị mở rộng Hub USB-C.

Nhìn chung, MacBook Air M1 vẫn là một lựa chọn đáng giá trong năm 2026, đặc biệt cho những ai tìm kiếm một chiếc laptop hiệu suất tốt với mức giá hợp lý.