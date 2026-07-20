Câu chuyện ít người biết phía sau sự ra đời của cổng USB

Cổng USB đã và đang trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, nguồn gốc của đầu nối này không phải từ những cuộc họp khô khan của các công ty, mà từ nỗ lực của một người cha nhằm giải quyết những vấn đề thường nhật trong gia đình.

Trước khi có USB, việc kết nối máy tính từng gặp nhiều rắc rối ẢNH: K. VĂN

Ajay Bhatt, người sáng tạo ra USB, đã chia sẻ câu chuyện về lịch sử của phát minh này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của Asian American Foundation. Là một kỹ sư điện được đào tạo tại Đại học Baroda (Ấn Độ), Bhatt đã chuyển đến Mỹ để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc máy tính. Ông gia nhập Intel vào năm 1990, nơi ông phát triển một tiêu chuẩn công nghệ được công nhận toàn cầu.

Trong những năm đầu ở Mỹ, Bhatt vừa làm việc tại Intel vừa là một người cha luôn lắng nghe những khó khăn của con gái trong việc học. Một ngày, vợ ông chia sẻ rằng cả bà và cô con gái đều không biết cách in bài tập từ máy tính tại nhà. Bhatt đã thốt lên: "Chúng ta có đầy đủ thiết bị mà nó chẳng bao giờ hoạt động. Vậy thì có ích gì?".

Cổng USB đã thay đổi cả thế giới công nghệ

Thời điểm đó, việc kết nối các thiết bị như chuột, bàn phím, máy in và máy quét yêu cầu nhiều loại cổng và cáp khác nhau, khiến cho việc thiết lập phần cứng trở nên phức tạp và khó khăn cho người dùng. Từ đó, Bhatt nảy ra ý tưởng thiết kế giao diện duy nhất có khả năng truyền tải cả dữ liệu và điện năng, loại bỏ nhu cầu sử dụng nguồn điện bên ngoài cho các thiết bị nhỏ - đó chính là cổng USB mà chúng ta biết đến ngày nay.

USB đã tạo nên cuộc cách mạng công nghệ khi ra mắt thương mại vào tháng 1.1996. Intel, công ty sở hữu bằng sáng chế, đã quyết định cung cấp nó miễn phí để nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Bhatt không trở nên giàu có từ tiền bản quyền, nhưng ông tự hào về tác động toàn cầu từ ý tưởng của mình.

Bằng cách đơn giản hóa kết nối thành thao tác vật lý duy nhất, USB đã xóa bỏ cảm giác khó khăn của người dùng, thúc đẩy doanh số bán máy tính và các thiết bị gia đình trên toàn cầu. Ngày nay, cổng USB không chỉ truyền dữ liệu với tốc độ cao mà còn có khả năng cấp nguồn cho màn hình 4K và sạc các máy tính xách tay mạnh mẽ, thống nhất các thiết bị điện tử tiêu dùng dựa trên cùng một nguyên tắc mà Bhatt đã khởi xướng từ gia đình của mình.