Nhiều người đang lãng phí cổng USB vì cắm chuột, bàn phím sai cách

Tưởng chừng chỉ là thao tác cắm đơn giản, nhưng nếu không nắm rõ các chuẩn USB khác nhau, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn cổng kết nối phù hợp, đặc biệt khi sử dụng các phụ kiện và thiết bị ngoại vi USB như bàn phím và chuột.

Ngay cả bàn phím có cổng USB-C, người dùng cũng nên sử dụng cáp chuyển đổi USB-C sang USB-A nếu có thể ẢNH: K. VĂN

Mọi thứ bắt nguồn từ việc máy tính có thể trang bị từ một đến hàng chục cổng USB, nhưng không phải tất cả đều giống nhau. Một số cổng như USB 3.2 Gen 2x2 hoặc USB4 có khả năng truyền tải dữ liệu với tốc độ cao, trong khi các cổng khác như USB 2.0 có hiệu suất thấp hơn.

Ưu tiên cổng USB tốc độ cao cho ổ SSD và các thiết bị tiêu thụ nhiều băng thông

Việc kết nối chuột và bàn phím vào các cổng USB có công suất thấp nhất là lựa chọn hợp lý, vì vậy người dùng nên kết nối chúng vào các cổng USB 2.0 đang trống. Các thiết bị này chỉ cần một lượng năng lượng và dữ liệu tối thiểu để hoạt động, do đó không cần thiết phải sử dụng các cổng USB 3.x hoặc USB 4 với tốc độ cao. Cách làm này giúp giữ cho các cổng tốc độ cao dành cho các thiết bị tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn như ổ SSD di động, ổ cứng lưu trữ, màn hình ngoài và bộ chia USB.

Mặc dù vậy, vẫn có một số ngoại lệ. Nếu sử dụng hub hoặc dock USB-C để kết nối chuột và bàn phím, và cũng dự định kết nối các thiết bị lưu trữ khác, hãy chọn cổng USB tốc độ cao cho các thiết bị đó. Nếu hub có nhiều loại cổng, hãy kết nối chuột và bàn phím vào các cổng có tốc độ thấp nhất.

Nếu máy tính có cả cổng USB-A và USB-C, cổng USB-C thường sẽ cung cấp tốc độ cao hơn. Do đó, nếu bàn phím hoặc chuột sử dụng kết nối USB-C, người dùng hãy kết nối chúng với máy tính bằng cáp chuyển đổi USB-C sang USB-A.

Cuối cùng, nếu bàn phím tích hợp hub USB với các cổng USB 3.x, hãy kết nối bàn phím với cổng có công suất cao trên máy tính để hỗ trợ các thiết bị được cắm vào bàn phím. Nếu chỉ sử dụng chuột kết hợp bàn phím (combo), người dùng vẫn có thể chọn cổng có thông số kỹ thuật thấp hơn, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mình.