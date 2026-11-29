Theo MacRumors, việc một chiếc MacBook Pro vẫn hiển thị 100% dung lượng pin sau gần 1 năm 10 tháng cắm sạc liên tục như báo cáo nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về việc: Liệu giữ cho MacBook luôn kết nối với nguồn điện có thực sự giúp bảo quản pin hay không?

Cách quản lý pin MacBook hiện đại đã khác giúp việc cắm sạc liên tục không còn là vấn đề đáng lo ẢNH: QMAC

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, người dùng nên biết rằng chủ sở hữu chiếc MacBook Pro chủ yếu sử dụng máy ở chế độ gập, kết nối với hai màn hình ngoài qua cổng USB-C và đế cắm Thunderbolt 5. Người này cũng luôn bật chế độ hiệu năng cao khi sử dụng bộ sạc, với khối lượng công việc hằng ngày chủ yếu là các tác vụ văn phòng và nhiều tab Google Chrome.

Đây là kết quả đến từ tính năng lấy nguồn điện trực tiếp từ nguồn bên ngoài khi pin đạt ngưỡng sạc tối đa của MacBook hiện đại, giúp giảm thiểu chu kỳ xả và sạc không cần thiết. Apple đã tích hợp công nghệ quản lý sức khỏe pin trên các mẫu MacBook sử dụng chip Apple Silicon, cho phép theo dõi nhiệt độ pin và kiểu sạc, từ đó làm chậm quá trình lão hóa hóa học theo thời gian. Hơn nữa, pin MacBook Pro hiện đại có khả năng giữ lại tới 80% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc trong điều kiện hoạt động bình thường.

Có nên luôn cắm sạc MacBook?

Với các MacBook hiện đại, việc giữ cho máy tính luôn được kết nối với nguồn điện có thể giúp giảm sự tích lũy chu kỳ sạc pin, đặc biệt nếu người dùng sử dụng nó như một máy trạm để bàn. Tuy nhiên, pin lithium-ion vẫn bị lão hóa theo thời gian, dẫn đến việc dung lượng có thể giảm dần ngay cả khi sử dụng rất ít.

Nhiệt độ cao và thời gian sạc đầy kéo dài có thể làm tăng tốc độ lão hóa này. Ngoài ra, phần trăm dung lượng tối đa hiển thị trong macOS chỉ là ước tính, vì vậy chỉ số 100% không nhất thiết có nghĩa là không có sự suy giảm hóa học nào.

Đối với những người dùng MacBook, để bảo vệ tuổi thọ pin MacBook trong thời gian dài, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên bật chế độ tối ưu hóa sạc pin, hoặc đặt giới hạn sạc khoảng 80%, đảm bảo thông gió tốt và sử dụng bộ sạc chính hãng đủ mạnh.