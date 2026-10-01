Những dấu hiệu cần thay pin iPhone

Mặc dù công nghệ pin của iPhone được Apple tối ưu hóa để hoạt động hiệu quả với iOS, nhưng các yếu tố hóa học vẫn ảnh hưởng đến hiệu suất của pin theo thời gian. Các tế bào pin sẽ dần suy giảm sau mỗi chu kỳ sạc, và nhiệt độ, tuổi thọ cũng như cách sử dụng hằng ngày đều có tác động lớn.

Đừng chỉ chờ dung lượng pin xuống dưới 80% mới chịu thay pin iPhone ẢNH: K. VĂN

Apple từng cho biết, khi người dùng hiểu cách thức hoạt động của pin, họ sẽ có thể sử dụng chúng hiệu quả hơn. Có nghĩa là người dùng cần nhận biết khi nào pin bắt đầu gặp vấn đề để đưa ra quyết định đúng đắn nhất thay vì chỉ dựa vào dung lượng pin.

Dấu hiệu cần thay pin iPhone ngay

Có một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã đến lúc người dùng cần thay pin cho iPhone nhằm tránh tình trạng hiệu suất chậm chạp hoặc điện thoại tắt đột ngột. Hiện nay, việc kiểm tra tình trạng pin iPhone đã trở nên dễ dàng hơn nhiều so với một thập kỷ trước, sau khi Apple tích hợp thông tin về hiệu suất pin trực tiếp vào ứng dụng Cài đặt.

Để kiểm tra tình trạng pin, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Tại đây, họ sẽ thấy trạng thái tổng thể của pin, như bình thường hoặc suy giảm đáng kể. Nếu pin của iPhone suy giảm đáng kể, sẽ có cảnh báo khuyên người dùng nên thay pin để khôi phục hiệu suất tối ưu. Đặc biệt, đối với các mẫu iPhone 15 trở lên, người dùng cũng có thể xem tổng số chu kỳ sạc.

Các mẫu iPhone 14 trở xuống được thiết kế để duy trì 80% dung lượng pin sau 500 chu kỳ, trong khi các mẫu mới hơn có thể đạt đến 1.000 chu kỳ. Khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80%, Apple khuyến nghị nên thay thế, vì người dùng sẽ nhận thấy thời gian sử dụng pin hằng ngày giảm đáng kể.

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Những dấu hiệu đáng chú ý khác

Ngoài việc pin xuống dưới 80%, người dùng iPhone cũng nên chú ý đến một số vấn đề xảy ra trên iPhone trước khi đưa ra quyết định có thay pin hay không:

Trong trường hợp thường xuyên phải mang theo sạc dự phòng để duy trì hoạt động của iPhone, hoặc nếu cảm thấy phần trăm pin giảm nhanh chóng và iPhone tự tắt ngay cả khi còn trên 10%, đó là dấu hiệu cho thấy pin đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngoài ra, hiệu suất chậm chạp khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game hay xuất video cũng có thể là dấu hiệu cho thấy điện thoại đang tự điều chỉnh để tránh tắt nguồn.

Bên cạnh đó, nếu iPhone nóng lên nhanh chóng khi không sạc, có thể cho thấy pin iPhone đang hoạt động quá tải và cần được thay thế sớm.

Đặc biệt, nếu thấy pin bị phồng ra khỏi vỏ máy, hãy ngừng sử dụng điện thoại ngay lập tức và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple vì đây là mối nguy hiểm về an toàn, ngay cả khi pin ở trạng thái trên 80%.

Khi mua iPhone mới, người dùng có thể băn khoăn về việc có nên mua thêm gói bảo hành mở rộng như AppleCare hay không. Lúc này, mức sử dụng pin trung bình có thể giúp người dùng đưa ra quyết định. Với gói AppleCare, người dùng sẽ không phải trả phí dịch vụ khi thay pin nếu dung lượng pin giảm xuống dưới 80%. Nếu không có gói bảo hiểm này, chi phí thay pin có thể dao động từ 69 USD cho iPhone 6s đến 129 USD cho iPhone 18 Pro Max.