Vì sao smartphone ngày càng khó sửa chữa hơn trước?

Hiện nay, hầu hết smartphone đều được niêm phong bằng keo, khiến việc sửa chữa và thay thế linh kiện tại nhà trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Người dùng cần có kiến thức về phần cứng và công cụ cần thiết, đồng thời chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng các linh kiện khác, khiến smartphone không thể sử dụng được.

Khả năng sửa chữa dễ dàng sẽ giúp tuổi thọ smartphone kéo dài hơn ẢNH: IFIXIT

Theo báo cáo "Failing The Fix 2026" của US PIRG, Apple đứng cuối bảng về khả năng sửa chữa khi chỉ đạt điểm D-, trong khi Samsung và Google lần lượt đạt điểm D và C-. Ngược lại, Motorola dẫn đầu với điểm B+. Đặc biệt, hai mẫu điện thoại Fairphone 5 và Fairphone 6 đạt điểm tuyệt đối 10/10 từ iFixit.

Vậy điều gì đã thay đổi trong thiết kế smartphone khiến chúng khó sửa chữa hơn? Nguyên nhân chủ yếu đến từ các lựa chọn thiết kế mới mà các nhà sản xuất ưu tiên nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp sớm hơn. Các mẫu smartphone hiện nay thường mỏng và có thể chống nước tốt hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc linh kiện được bố trí sát nhau, làm cho việc tự sửa chữa trở nên khó khăn.

Nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc sửa chữa smartphone

Việc sử dụng chất kết dính để giữ các linh kiện như pin, màn hình và nắp lưng cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù keo dán giúp cải thiện độ bền và khả năng chống nước, nhưng nó cũng khiến việc sửa chữa tại nhà trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, một số mẫu iPhone hiện đại có đến 5 loại đầu ốc vít khác nhau, làm tăng độ khó trong việc sửa chữa.

Mặc dù nhiều smartphone hiện nay khó sửa chữa, vẫn có những thương hiệu như Fairphone và HMD sản xuất các mẫu điện thoại dễ sửa chữa hơn. Chẳng hạn, Fairphone cung cấp hơn 40 linh kiện dễ thay thế và hướng dẫn rõ ràng cho người dùng. Ngay cả Apple cũng đang cải thiện khả năng sửa chữa với Trợ lý sửa chữa (Repair Assistant) nhằm giúp người dùng tự thay pin mà không cần liên hệ với hãng.

Nếu đang có kế hoạch mua một chiếc smartphone, hãy cân nhắc khả năng sửa chữa của thiết bị. Một chiếc điện thoại dễ sửa chữa không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm thiểu rác thải điện tử - một vấn đề lớn mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay.