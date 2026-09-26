Tại sao pin smartphone Trung Quốc có thể dễ dàng vượt mốc 7.000 mAh?

Trong những năm gần đây, tiêu chuẩn về pin smartphone đã có sự thay đổi đáng kể. Trong khi trước đây, một viên pin có dung lượng 5.000 mAh được coi là lớn, thì hiện tại, thị trường đã xuất hiện nhiều mẫu sản phẩm với dung lượng pin lên tới 6.000 mAh, 7.000 mAh, thậm chí 10.000 mAh và 15.000 mAh.

Ngày càng nhiều smartphone trang bị pin dung lượng lớn nhờ sự chuyển mình sang công nghệ pin silicon-carbon ẢNH: REUTERS

Để đạt được điều này, các công ty đã áp dụng một công nghệ pin khá mới là silicon-carbon, thay vì phụ thuộc vào lithium-ion truyền thống. Điều thú vị là các thương hiệu lớn như Apple và Google vẫn chưa áp dụng công nghệ này, trong khi Samsung cũng đã bắt đầu với dòng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8. Tuy nhiên, đây là công nghệ được nhiều nhà sản xuất smartphone Trung Quốc áp dụng, như Xiaomi và Honor, cho phép xuất hiện ngày càng nhiều smartphone dung lượng lớn.

Cách giúp pin smartphone có dung lượng lớn mà không tăng bề dày

Bí mật nằm ở các thành phần cấu tạo của pin silicon-carbon. Thông thường, pin lithium sử dụng cực dương bằng than chì, nhưng cực dương này hiện tại đã được thay bằng silicon-carbon. Sự thay đổi này cho phép lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian nhờ vào mật độ năng lượng cao hơn của các thành phần mới.

Một ví dụ điển hình là chiếc smartphone Redmi 17 đi kèm pin dung lượng 7.500 mAh, đang có giá khoảng 4,8 triệu đồng tại Việt Nam. Với dung lượng pin lớn, người dùng có thể dễ dàng sử dụng Redmi 17 từ 2 đến 3 ngày mà không cần sạc lại, nếu mức sử dụng vừa phải.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone có thời lượng pin ấn tượng, người dùng được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn sản phẩm đi kèm pin silicon-carbon thay vì pin lithium-ion truyền thống. Đây được xem là cách hiệu quả nhất để đảm bảo smartphone hoạt động liên tục mà không cần mang theo pin dự phòng nặng nề.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dung lượng mAh không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến hiệu suất của pin. Chất lượng chip xử lý, phần mềm và các yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng. Trong lĩnh vực này, các thương hiệu như Apple và Samsung vẫn duy trì được vị thế hàng đầu.