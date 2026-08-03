Pin silicon-carbon là gì mà cả ngành smartphone đang đua nhau sử dụng?

Những năm gần đây, pin silicon-carbon đã trở thành một xu hướng mới trong ngành smartphone, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất lớn như Honor, Oppo, Xiaomi và gần đây nhất là Samsung với dòng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 Ultra. Loại pin này nổi bật với dung lượng lớn hơn nhiều so với pin lithium-ion truyền thống, cho phép một số thiết bị có thể hoạt động liên tục lên đến 2 ngày.

Samsung cuối cùng cũng đã áp dụng pin silicon-carbon vào loạt điện thoại Galaxy ẢNH: SAMSUNG

Trong thực tế, pin silicon-carbon không hoàn toàn thay thế pin lithium-ion, mà chỉ sử dụng một tỷ lệ nhỏ silicon-carbon kết hợp với than chì. Theo CEO Ruth Sayers của AmpliSI, công ty chuyên sản xuất silicon để sử dụng trong pin silicon-carbon, việc tối ưu hóa cực dương và chất điện phân trong pin lithium-ion đã đạt đến giới hạn và silicon được xem là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng cho than chì.

Một trong những ưu điểm nổi bật của pin silicon-carbon là khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn, với silicon có dung lượng gấp 10 lần so với than chì. Kết quả là pin silicon-carbon mang đến dung lượng lớn và khả năng sạc nhanh hơn.

Thách thức nào cho pin silicon-carbon

Tuy nhiên, việc sử dụng silicon cũng đi kèm với thách thức về độ bền, khi silicon có thể giãn nở tới 400% trong quá trình sạc, dẫn đến tuổi thọ pin bị suy giảm. Theo các đánh giá, loại pin này chỉ đạt khoảng 1.200 chu kỳ sạc so với 2.000 chu kỳ của pin lithium-ion.

Hạn chế này có thể là một phần trong những lý do khiến Samsung thận trọng trong việc áp dụng công nghệ này, không hướng đến việc sản xuất pin siêu dung lượng như một số đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi đã "hoàn thiện" công nghệ pin silicon-carbon theo cách của riêng mình, công ty Hàn Quốc đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ triển khai, bắt đầu với loạt Galaxy Z8 màn hình gập mới đây.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua, pin silicon-carbon hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong công nghệ pin, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng mong muốn thiết bị của mình có thời gian sử dụng lâu hơn và ít phải sạc lại. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng giữa dung lượng và tuổi thọ để mang lại những sản phẩm tốt nhất cho người dùng trong tương lai.