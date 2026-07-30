Samsung hé lộ cách khắc phục điểm yếu của pin silicon-carbon

Samsung vừa công bố đã khắc phục thành công điểm yếu lớn nhất của pin silicon-carbon, mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ này trong các mẫu điện thoại gập cao cấp của hãng trong năm nay. Dự kiến, những viên pin silicon-carbon cải tiến sẽ được giới thiệu cùng dòng Galaxy S27 vào năm 2027.

Loạt Galaxy Z8 mới của Samsung gây ấn tượng với hai công nghệ mới ẢNH: SAMSUNG

Theo Sammyfans, Samsung đã giải quyết vấn đề khiến pin silicon-carbon không được sử dụng trong các sản phẩm của mình trong nhiều năm qua. Kết quả rõ rệt nhất là ở dòng Galaxy Z8 mới, với thiết kế mỏng nhất và thời lượng pin được cải thiện 15% so với các mẫu năm trước. Sự cải tiến này nhờ vào hai công nghệ mới: tấm màn hình Flex Titanium và pin silicon-carbon.

Nhiều biện pháp đã được Samsung áp dụng cho pin silicon-carbon mới

Mặc dù pin silicon-carbon không phải là công nghệ mới trong ngành smartphone, nhưng Samsung đã gặp khó khăn trong việc áp dụng do vấn đề về độ bền. Pin silicon-carbon có khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn so với than chì, nhưng lại gặp phải hiện tượng giãn nở và co lại sau mỗi chu kỳ sạc, dẫn đến hỏng hóc theo thời gian. Để khắc phục, các kỹ sư của Samsung đã thiết kế lại cực âm, chất điện phân và màng ngăn, cùng với cực dương mới nhằm kiểm soát sự giãn nở này.

Việc áp dụng công nghệ pin silicon-carbon lần này không chỉ là một thử nghiệm mà còn là kết quả của kỹ thuật chế tạo xuất sắc. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu công nghệ này có được sử dụng trong các mẫu điện thoại dạng thanh của Samsung, bao gồm cả dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau hay không.

Một thông tin rò rỉ gần đây cho biết, Galaxy S27 Pro có thể được trang bị pin 5.200 mAh, trong khi Galaxy S27 Ultra có thể đạt mức 5.700 mAh. Với công nghệ pin silicon-carbon, Samsung sẽ không làm dày hơn các mẫu điện thoại cao cấp ra mắt vào năm sau, và hiện chưa rõ liệu công nghệ pin mới có đến với các mẫu giá rẻ hơn hay chỉ giới hạn trên các mẫu Galaxy S cao cấp sắp tới.