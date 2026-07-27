Vì sao điện thoại vẫn tụt pin ngay cả khi đã tắt nguồn?

Mặc dù pin điện thoại ngày càng được cải tiến về dung lượng và hiệu suất, nhưng vẫn có những lúc người dùng nhận được thông báo pin yếu vào những thời điểm không mong muốn. Nhiều người cho rằng tắt nguồn hoàn toàn điện thoại là cách tốt nhất để kéo dài thời gian sử dụng pin, nhưng ngay cả khi tắt nguồn, pin điện thoại vẫn sẽ từ từ cạn kiệt khiến không ít người cảm thấy thắc mắc, thậm chí lo lắng.

Trong thực tế, việc pin điện thoại tụt ngay cả khi đã tắt nguồn là một hiện tượng bình thường, với nguyên nhân đến từ quá trình tự xả - một quá trình tự nhiên của pin lithium-ion.

Người dùng nên sạc pin định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, và duy trì pin trên 50% nếu muốn bảo quản pin điện thoại ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cụ thể, khi điện thoại được tắt, mạch đồng hồ và các chức năng đánh thức vẫn tiêu tốn một lượng nhỏ năng lượng để đảm bảo thiết bị có thể khởi động lại đúng thời gian và ngày tháng. Mặc dù pin sẽ hao hụt chậm hơn khi tắt nguồn, nhưng nếu để điện thoại cũ trong ngăn kéo hàng tuần hoặc hàng tháng, người dùng sẽ thấy dung lượng pin giảm đáng kể.

Theo các chuyên gia, pin điện thoại có thể mất khoảng 1 - 2% dung lượng mỗi tháng khi không sử dụng. Nếu điện thoại được để ở nơi có nhiệt độ cao, tốc độ hao hụt này sẽ nhanh hơn. Ví dụ, một điện thoại Android có thể giảm từ 50% xuống 0% chỉ trong một tuần nếu không được sử dụng. Dĩ nhiên, nếu để điện thoại bật mà không sử dụng, pin sẽ cạn kiệt nhanh chóng hơn nữa.

Cách bảo quản pin điện thoại

Để bảo quản điện thoại trong thời gian dài, như khi nâng cấp sang thiết bị mới, người dùng hãy giữ pin ở mức khoảng 50% và sạc lại định kỳ, ít nhất mỗi 6 tháng một lần. Hành động này nhằm ngăn ngừa tình trạng xả sâu, có thể gây hại vĩnh viễn cho dung lượng pin.

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, một học sinh bị điện giật tử vong

Khi cất giữ điện thoại, hãy đảm bảo rằng nó được tắt nguồn và không để pin hoàn toàn cạn kiệt hoặc ở trạng thái sạc đầy. Đặc biệt, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ dưới 32°C.

Được biết, dù để điện thoại không sử dụng trong thời gian dài không phải là dấu chấm hết, nhưng người dùng có thể nhận thấy dung lượng pin giảm đi. Một số thiết bị cũ vẫn có thể hoạt động tốt sau nhiều năm không sử dụng, nhưng thời gian sử dụng pin sẽ không còn như trước.

Tóm lại, việc tắt nguồn điện thoại không ngăn chặn hoàn toàn quá trình hao hụt pin, nhưng có thể giúp tiết kiệm năng lượng trong những tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, người dùng cần chú ý đến cách bảo quản pin để đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng khi cần thiết.