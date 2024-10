Mai 'mini' bị bắt quả tang bán ma túy khi đang nằm viện

Ngày 25.10, Công an TP.Sầm Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Sầm Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mai "mini" và các bị can Cao Duy Hợp, Nguyễn Văn Oanh ẢNH: CÔNG AN TP.SẦM SƠN

Các bị can bị khởi tố, gồm: Vũ Thị Mai (biệt danh Mai 'mini', 47 tuổi, ngụ P.Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn), Cao Duy Hợp (35 tuổi, ngụ P.Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn) cùng bị khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; bị can Nguyễn Văn Oanh (34 tuổi, ngụ P.Trung Sơn, TP.Sầm Sơn) bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Sầm Sơn, đầu tháng 10, Mai nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng T.Ư (địa chỉ tại P.Trường Sơn, TP.Sầm Sơn). Tối 15.10, lực lượng của Công an TP.Sầm Sơn đã bắt quả tang Mai đang bán trái phép ma túy cho Nguyễn Văn Oanh tại ban công tầng 6 bệnh viện.

Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ hơn 2,3 gram chất ma túy và hơn 1 triệu đồng là tang vật vụ án. Tiến hành khám xét phòng bệnh nhân 620, nơi Mai điều trị bệnh, lực lượng công an thu giữ hơn 0,5 gram chất ma túy. Khám xét nơi ở của Mai, công an thu giữ tiếp hơn 4,8 gram chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an còn phát hiện Mai đã bán 5 viên hồng phiến cho Nguyễn Văn Oanh với giá 500.000 đồng.

Theo Công an TP.Sầm Sơn, trong thời gian chữa bệnh tại bệnh viện, Mai đã đem theo ma túy, cất giấu trong các túi thuốc bỏ trong ngăn kéo tủ thuốc bệnh nhân. Khi có người mua, Mai "mini" hẹn ra ban công các tầng nhà của bệnh viện để bán.