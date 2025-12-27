Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
140 năm Phong trào Cần Vương (1885 - 2025):

Mai Xuân Thưởng phất cao cờ nghĩa

Lê Hồng Khánh
Lê Hồng Khánh
27/12/2025 05:57 GMT+7

Phong trào Cần Vương ở Bình Định (1885 - 1887) là một bộ phận quan trọng của phong trào Cần Vương cả nước với đặc điểm nổi bật là hưởng ứng sớm, phát triển mạnh mẽ, có quy mô lớn và mang tính nhân dân sâu rộng.

Đào Doãn Địch, người mở đầu

Người đầu tiên tổ chức lực lượng nghĩa binh hưởng ứng dụ Cần Vương ở Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) là Đào Doãn Địch. Ông sinh năm Quý Tỵ (1833), người làng Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nay thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 5.7.1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị), ban chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và nhân dân đứng lên chống Pháp. Đào Doãn Địch được Phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết, người cầm đầu phe chủ chiến trong triều đình, sai về Bình Định, làm nhiệm vụ phổ biến chiếu Cần Vương, thăm dò tình hình địch và tổ chức lực lượng kháng chiến.

Mai Xuân Thưởng phất cao cờ nghĩa- Ảnh 1.

Lối vào một pháo đài trong thành Bình Định, nơi nghĩa quân Cần Vương Bình Định từng đánh chiếm vào năm 1885

ẢNH: TƯ LIỆU THẬP NIÊN 1920

Về Bình Định, Đào Doãn Địch chiêu mộ được khoảng 600 nghĩa quân, lập căn cứ tại làng Tùng Giản, nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của nhiều sĩ phu, văn thân yêu nước từ khắp nơi trong tỉnh. Đến giữa tháng 7.1885, nghĩa quân đánh chiếm thành tỉnh Bình Định, trừng trị bọn quan lại tay sai cho Pháp, tổ chức bố phòng, tích trữ lương thảo, mua sắm vũ khí.

Quân Pháp từ Quy Nhơn kéo lên phản công, tái chiếm tỉnh thành. Hai bên giao tranh dữ dội tại Trường Úc và Phong Niên. Lực lượng của Đào Doãn Địch bị đánh bại, buộc phải rút về Văn chỉ của tỉnh tại An Nhơn (nay thuộc xã Bình Định) rồi Phú Phong (nay thuộc xã Tây Sơn), thu nạp nhóm nghĩa binh của Mai Xuân Thưởng.

Tại đây, Đào Doãn Địch giao quyền chỉ huy nghĩa binh cho Cử nhân Mai Xuân Thưởng rồi cùng một số thủ hạ thân tín ngược lên An Khê vận động xây dựng căn cứ mới, tính chuyện lâu dài. Chẳng may, Đào Doãn Địch lâm bệnh nặng, rồi qua đời ngày 20.9 năm Ất Dậu (1885).

Linh hồn của phong trào Cần Vương ở Bình Định

Mai Xuân Thưởng sinh năm 1860 (năm Canh Thân), người làng Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tuy Viễn (nay là xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

Mai Xuân Thưởng phất cao cờ nghĩa- Ảnh 2.

Lăng Mai Xuân Thưởng

ẢNH: TƯ LIỆU SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH

Khoa thi Hương năm Đinh Sửu (1877) Mai Xuân Thưởng thi đỗ Tú tài, đến khoa Ất Dậu (1885) đỗ Cử nhân. Ngay sau khi thi đỗ, Mai Xuân Thưởng lập tức trở về quê (làng Phú Lạc), liên lạc với các sĩ phu trong vùng, tập hợp lực lượng, tự bỏ tiền mua sắm vũ khí, lương thảo. Ông chọn Hòn Sưng (nay thuộc thôn Phú Lạc, xã Tuy Phước Đông) để xây dựng căn cứ chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp theo lời kêu gọi của vua Hàm Nghi.

Được Đào Doãn Địch trao quyền, Mai Xuân Thưởng trở thành người lãnh đạo và là linh hồn của phong trào Cần Vương Bình Định. Ông chọn vùng núi Lộc Đổng (nay thuộc xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) làm đại bản doanh, tổ chức lễ tế cờ, truyền hịch kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Sau đó, Mai Xuân Thưởng cho xuất quân và giao chiến với quân giặc nhiều trận tại Cẩm Vân, Thủ Thiện, Hòn Kho... Hồi này, theo giúp sức Mai Xuân Thưởng, có nhiều sĩ phu trong tỉnh (Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Bá Huân, Nguyễn Trọng Trì, Bùi Điền, Đặng Đề, Nguyễn Hóa, Lê Thượng Nghĩa, Hồ Tá Quốc, Võ Đạt...) cùng hàng ngàn nghĩa binh, trong đó có nhiều người từ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Phong trào Cần Vương ở Bình Định từ đó phát triển mạnh mẽ. Nghĩa quân xây dựng nhiều căn cứ (mật khu Linh Đổng, căn cứ Hầm Hô, căn cứ Nam Trại, căn cứ Bắc Trại), kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Bình Định, liên kết với nghĩa quân các tỉnh khác.

Nhận thấy lực lượng của Mai Xuân Thưởng ngày càng lớn mạnh, Soái phủ Sài Gòn liền mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ nghĩa quân, đem pháo thuyền án ngữ biển Quy Nhơn; sai Trần Bá Lộc mang quân từ Khánh Hòa đánh ra, Nguyễn Thân từ Quảng Ngãi đánh vào. Có hỏa lực pháo binh Pháp yểm trợ, hai cánh quân do hai tên tay sai khét tiếng nhanh chóng gặp nhau tại thành Bình Định, rồi cùng tiến lên Phú Phong mặc sức bắn giết, tàn phá.

Cuộc chiến đấu không cân sức, lực lượng khởi nghĩa bị đẩy lùi. Giữa tháng 4.1887, hầu hết các căn cứ của nghĩa quân bị Pháp đánh chiếm, Mai Xuân Thưởng rơi vào tay giặc. Quân Pháp đem ông ra xử chém tại Gò Chàm (nay thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vào ngày 7.6.1887 (nhằm ngày 15.4 năm Đinh Hợi). Sau đó, ông được nhân dân đưa về mai táng tại xứ Cây Muồng, thôn Phú Lạc (nay thuộc xã Bình Thành, tỉnh Gia Lai), nằm gần nơi an nghỉ của cha ông.

Những năm 1960 - 1961, nhiều nhân sĩ ở Bình Định, trong đó có nhà thơ Quách Tấn, đứng ra vận động xây dựng lăng mộ Mai Xuân Thưởng cùng các lãnh tụ Cần Vương khác của quê hương Bình Định. Ngày 22.1.1961, di cốt Mai Xuân Thưởng được đưa từ Phú Lạc về lăng mộ trên một quả đồi cao thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường (nay là xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai). (còn tiếp)

Tin liên quan

140 năm Phong trào Cần Vương (1885 - 2025): Quyết tử chiến đấu ở căn cứ Ba Đình

140 năm Phong trào Cần Vương (1885 - 2025): Quyết tử chiến đấu ở căn cứ Ba Đình

Cuộc khởi nghĩa Ba Đình thất bại, nhưng tên tuổi Đinh Công Tráng và các nghĩa sĩ Cần Vương mãi mãi khắc ghi vào lịch sử giữ nước oai hùng.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai Bình Định 140 năm Phong trào Cần Vương (1885 - 2025) vua Hàm Nghi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận