Malaysia mong muốn thúc đẩy du lịch và hợp tác giáo dục với Việt Nam

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman cho biết Malaysia và Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ song phương bền chặt và toàn diện, trong đó du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân là những trụ cột hợp tác quan trọng.



"Việt Nam hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Malaysia, được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch ngày càng tăng, mạng lưới kết nối hàng không ngày càng thuận lợi và sự hợp tác khu vực ngày càng chặt chẽ. Những lợi thế từ quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước sẽ góp phần quan trọng giúp Malaysia đạt mục tiêu thu hút lượng lớn du khách quốc tế trong suốt chiến dịch Visit Malaysia 2026", ông nói tại buổi chia sẻ với báo chí mới đây.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman phát biểu tại cuộc gặp

Tại sự kiện, bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại TP.HCM đã giới thiệu nhiều hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026, với mục tiêu đưa Malaysia trở thành điểm đến nổi bật nhờ sự đa dạng văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nền ẩm thực đẳng cấp thế giới và lòng hiếu khách đặc trưng.

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến du lịch Malaysia cũng công bố một số sự kiện tiêu biểu sẽ diễn ra trong thời gian tới, cùng các hoạt động hấp dẫn khác trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng để du khách Việt Nam khám phá nhiều hơn những trải nghiệm độc đáo tại Malaysia.

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Firdauz Othman và bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP.HCM Ảnh: Tuyết Lan

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực du lịch, Malaysia cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước. Do Trung tâm Xúc tiến giáo dục Malaysia tổ chức, Triển lãm Study in Malaysia Fair 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1.8 tại TP.HCM, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường đại học và cơ sở giáo dục hàng đầu của Malaysia.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến du lịch Malaysia sẽ triển khai chuỗi chương trình quảng bá văn hóa và ẩm thực Malaysia tại TP.HCM. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Malaysia và Việt Nam.