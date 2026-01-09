Mâm cỗ tết 3 miền trình làng tại TP.HCM: Thực khách hào hứng ăn tết sớm

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gần kề, một nhà hàng ở khu Thảo Điền (TP.HCM) ra mắt mâm cỗ tết của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Có gì thú vị khiến nhiều thực khách tìm đến để... ăn tết sớm?
Chuỗi sự kiện "Đêm di sản" của nhà hàng Hidden Charm chính thức bắt đầu tối 8.1 với chủ đề "Gọi món ngon từ miền ký ức", mang đến cho thực khách TP.HCM bữa tiệc thịnh soạn với những mâm cỗ tết 3 miền đặc sắc trong không gian, âm nhạc truyền thống dân tộc.
"Các món ăn được phục vụ trong từng mâm cỗ được chúng tôi chắt lọc để mang lại hương vị tết đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam. Thực đơn dành cho những bữa sum họp gia đình dịp giao thời, cho những lần tiếp khách cần sự tinh tế và trân trọng và cho cả cho những ai xa quê đang ở Sài Gòn, muốn tìm lại hương vị tết trọn vẹn", đại diện nhà hàng cho biết
Bình luận (0)