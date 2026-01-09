Mâm cỗ tết 3 miền trình làng tại TP.HCM: Thực khách hào hứng ăn tết sớm

Trong nhiều thực khách ghé nhà hàng thưởng thức mâm cỗ tết có chị Diễm My, hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM. Chị cho biết rất ấn tượng với mâm cỗ tết Bát Tràng và mâm cỗ tết miền Tây. "Tôi là người miền Tây, có 5 năm sống và làm việc ở Hà Nội, nay vừa về Sài Gòn. Hai mâm cỗ này với những món ăn có hương vị đặc biệt đã gợi nhớ cho tôi nhiều ký ức về tết quê, tết ở Hà Nội", cô gái chia sẻ