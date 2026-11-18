Cái kết đẹp sau suất chiếu phim

Vừa qua, đoạn clip ghi lại màn cầu hôn bất ngờ tại rạp chiếu phim, đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đằng sau khoảnh khắc đang được chia sẻ rộng rãi này là kế hoạch bí mật mà Đinh Xuân Hân (27 tuổi, giáo viên dạy ngữ văn, ngụ tại TP.HCM) bí mật tổ chức màn cầu hôn bạn gái Nguyễn Ngọc Thùy Trân (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tại rạp CGV Lý Chính Thắng mới đây.

Khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ bởi màn cầu hôn diễn ra ngay trong rạp chiếu phim mà còn có sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè và dàn diễn viên phim Bò sữa bay.

Màn cầu hôn đặc biệt có sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè và dàn diễn viên phim Bò sữa bay ẢNH: NVCC

Chia sẻ về ý tưởng này, Xuân Hân cho biết anh nghĩ đến rạp chiếu phim bởi đây vốn là địa điểm của những buổi hẹn hò và tình cảm lứa đôi. Tuy nhiên, điều khiến anh mất nhiều thời gian cân nhắc là lựa chọn rạp phim, bộ phim phù hợp và xây dựng một kế hoạch đủ bất ngờ dành cho bạn gái.

"Phim Bò sữa bay thực sự là một cơ duyên, mình thấy hứng thú với những bộ phim do người trẻ làm ra. Họ rất trách nhiệm trong việc tạo ra một bộ phim mang bản sắc cá nhân chứ không hoàn toàn chạy theo xu hướng chung do thị trường, thị hiếu quyết định. Để màn cầu hôn ý nghĩa hơn, mình cũng cố gắng tìm kiếm một bộ phim có thể đẩy cảm xúc của người bạn đời của mình lên, thật tuyệt khi Bò sữa bay làm được điều đó", Hân cho biết.

Màn cầu hôn bất ngờ sau suất chiếu phim ‘Bò sữa bay’

Về phía Trân, trước khi màn cầu hôn diễn ra, Trân hoàn toàn không nghi ngờ về kế hoạch của bạn trai. Bởi vì Hân đã khéo léo sắp xếp để mọi người có mặt và ổn định chỗ ngồi từ sớm, đến khi Trân bước vào rạp thì bộ phim đã bắt đầu chiếu. Trân nói: "Anh cũng hợp lý hóa những bất thường như mặc đồ đẹp vì… nhà hết đồ bình thường, không hiểu sao mình không nghi ngờ gì mấy cái đó và chắc vì anh hiểu mình quá rồi".

Theo kế hoạch, sau khi bộ phim kết thúc và phần after credit đầu tiên xuất hiện, một đoạn video khác bất ngờ được trình chiếu trên màn hình. Khi nhận ra người xuất hiện trong video là mẹ mình, Trân mới hiểu đây không đơn thuần là một buổi xem phim như thường lệ mà là màn cầu hôn được bạn trai bí mật chuẩn bị. "Lúc đó mình vừa bất ngờ vừa vui vừa thấy ngại ngại, vì cứ tưởng xung quanh toàn là người lạ, tự nhiên bắt người lạ phải xem cảnh 'sến súa' này của mình", Thùy Trân kể.

Sau đoạn video trình chiếu kết thúc, Hân bất ngờ xuất hiện với nhẫn cầu hôn. Ngay từ giây phút đó, Hân cho biết bản thân hạnh phúc đến mức luống cuống khi mở hộp nhẫn, đầu óc gần như trống rỗng và mọi hành động đều diễn ra theo quán tính.

Khoảnh khắc Hân bất ngờ cầu hôn Trân sau suất chiếu phim Bò sữa bay kết thúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất lại đến sau đó. Khi đèn rạp bật sáng, Trân nhận ra những người ngồi xung quanh đều là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người thân quen. Đặc biệt, dàn diễn viên Bò sữa bay cũng xuất hiện để chúc phúc cho cả hai.

"Khoảnh khắc tuyệt nhất với mình là khi cô ấy nhận ra xung quanh đều là những người thân quen, có cả bố mẹ và gia đình cô ấy chứng kiến thì với mình đó mới là khoảnh khắc tuyệt vời nhất", Hân chia sẻ.

Chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn, Thùy Trân cho biết: "Cảm xúc đầu tiên của mình là vỡ òa trong hạnh phúc và vô cùng bất ngờ. Mình không nghĩ anh sẽ đầu tư đến mức như vậy. Bình thường anh cũng hướng nội lắm mà không biết sao lại cầu hôn công khai như vậy".

Hơn một tháng chuẩn bị cho buổi cầu hôn

Để tạo nên bất ngờ, Hân đã lên kế hoạch từ hơn một tháng trước đó. Trong đó, việc khảo sát phòng chiếu và sắp xếp vị trí ngồi cho từng người là khâu khiến Hân tốn nhiều thời gian, công sức nhất.

"Căng thẳng nhất là khi xếp chỗ ngồi, phải sắp xếp như thế nào để không bị lộ, ai ngồi trước ai ngồi sau, ai giữ nhiệm vụ gì và để làm được điều này mình phải đến tận rạp để khảo sát phòng chiếu. Thực sự rất khó khăn để dàn xếp ổn thỏa, chỉ cần không bị phát hiện thì mọi thứ phía sau đều là sự bất ngờ cho bạn gái mình", Hân nói.

Trải qua 7 năm yêu nhau, cặp đôi đã có được cái kết đẹp ẢNH: NVCC

Trong quá trình chuẩn bị, Hân nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè. Hân kể: "Gần như mỗi người đều có một nhiệm vụ trong ngày hôm đó, một số người còn tập trung đến mức không lo thưởng thức bộ phim. Người giữ hoa, người giữ nhẫn, người cài voan cưới cho bạn gái mình,…".

Không chỉ có gia đình và bạn bè, buổi cầu hôn còn có sự góp mặt của một số khán giả từng hỗ trợ anh trên nền tảng Threads. "Ý tưởng về một video cầu hôn sau khi kết thúc bộ phim là do rất nhiều người trên mạng xã hội đã đề xướng cho mình, và để tri ân những người lạ dễ thương ấy, mình quyết định dành tặng một vài ghế cho những người bạn quen trên Threads. Số vé còn lại là bạn bè, người thân và các cựu học sinh của mình lấp đầy. Mình muốn họ là những nhân chứng cho ngày hạnh phúc của tụi mình", Hân bày tỏ.

Là một trong những người tham gia hỗ trợ chuẩn bị, Phan Thị Kim Ngân (24 tuổi, giáo viên Trường Quốc tế Á Châu, ngụ tại P.Bảy Hiền, TP.HCM) cho biết cô đã biết trước kế hoạch cầu hôn của Hân và không khỏi hồi hộp khi chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt diễn ra.

Ngân cho biết: "Mình cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc khi được trở thành một phần của khoảnh khắc đặc biệt ấy. Thật ra là mình cũng hồi hộp chẳng kém gì chú rể. Đối với mình, đây không đơn thuần là một sự kiện được chuẩn bị công phu, nó còn là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt khi được tận mắt chứng kiến một tình yêu đẹp bước sang một chương mới".

Nhìn lại hành trình yêu nhau kéo dài 7 năm, Xuân Hân và Thùy Trân cho biết cả hai đã đồng hành từ khi còn là sinh viên. Màn cầu hôn vừa qua cũng đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ của cặp đôi.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cặp đôi bất ngờ trước nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Mình bất ngờ trước sự yêu mến và chúc phúc của mọi người. Có nhiều người nhắn tin chia sẻ mình cách cầu hôn, kinh nghiệm sắp xếp chỗ ngồi rồi nhiều thứ khác nữa. Khi đến trường, đồng nghiệp và học trò của mình cũng biết chuyện, họ vừa trêu, vừa ngưỡng mộ. Mọi thứ đều đến một cách tích cực và không làm xáo trộn cuộc sống của mình", Hân kể.