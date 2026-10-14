Giành huy chương vàng thể hình, chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái yêu 7 năm

Hoàng cho biết khoảnh được xướng lên ở vị trí cao nhất hạng mục Men’s Physique Open Class D tại giải đấu NPC worldwide Global Classic Vietnam Naturals 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc vinh quang trong sự nghiệp thể hình. Ngay phía sau hậu trường, Hoàng vội vã cởi bỏ áp lực thi đấu, quỳ gối trước mặt bạn gái Phạm Thị Quỳnh Trang, để trao chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị suốt hơn một năm.

Trang hạnh phúc khoe chiếc nhẫn cầu hôn trên tay bên cạnh Hoàng cùng tấm huy chương vàng vinh quang, đánh dấu cột mốc viên mãn sau 7 năm yêu nhau ẢNH: NVCC

Theo Hoàng, cái gật đầu cùng giọt nước mắt xúc động của Trang trở thành chiếc “huy chương” trọn vẹn nhất sau chặng đường 7 năm thanh xuân đồng hành.

Mối tình 7 năm

Cả Hoàng và Trang đều là cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Mối duyên giữa hai người bắt đầu từ chuyến đi học quân sự thời sinh viên. Nảy sinh tình cảm từ những trải nghiệm đẹp đẽ trên giảng đường, cặp đôi cùng nhau trải qua trọn vẹn 7 năm thanh xuân với nhiều thử thách.

Hoàng cho biết sau khi tốt nghiệp đại học, quyết định rẽ hướng, dấn thân vào con đường thi đấu thể hình chuyên nghiệp và làm huấn luyện viên. Trong khi đó, Trang thi đỗ và trở thành tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Dù lịch trình công việc hoàn toàn trái ngược khi Trang thường xuyên có các chuyến bay bận rộn còn Hoàng vùi mình trong phòng tập, cả hai vẫn luôn chọn cách lắng nghe và san sẻ.

Ngay tại khu vực hậu trường giải đấu, Hoàng quỳ gối trao chiếc nhẫn cầu hôn chuẩn bị sẵn cho bạn gái ẢNH: NVCC

Theo Trang, giai đoạn anh siết cân thi đấu là thời điểm tâm lý nhạy cảm nhất. Việc phải chuẩn bị thực đơn tỉ mỉ từng gam cơm, gam thịt theo kế hoạch khắt khe do huấn luyện viên của Hoàng lên phương án ban đầu khiến cô cảm thấy khó khăn. Dù vậy, nhìn thấy sự nghiêm túc và ước mơ lớn của bạn trai, Trang kiên nhẫn đồng hành, tự tay chăm sóc từng bữa ăn để giúp Hoàng có thể trạng tốt nhất.

"Anh Hoàng là người sống có mục tiêu rõ ràng và vô cùng kiên định. Dù đôi khi anh ấy hơi cố chấp với kế hoạch cá nhân, nhưng sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của anh luôn khiến tôi trân trọng”, Trang chia sẻ.

Bản lĩnh để chạm tới huy chương thể hình

Ít ai biết rằng vóc dáng vạm vỡ hiện tại của Hoàng bắt đầu từ một quá khứ khá đặc biệt. Hoàng cho biết mình là đứa trẻ sinh thiếu tháng tới 40 ngày, thể trạng từ nhỏ rất yếu và thường xuyên ốm vặt, dễ bị bạn bè bắt nạt. Việc tìm đến phòng tập thể hình ban đầu chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe và tự bảo vệ bản thân. Cảm hứng thi đấu chuyên nghiệp chỉ thực sự "bùng cháy" khi anh theo dõi hành trình của các vận động viên đàn anh trên mạng xã hội vào năm 2018.

Để chinh phục giải đấu lớn, Hoàng trải qua giai đoạn 16 tuần siết cân khắt khe, tập luyện 2 ca mỗi ngày kết hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ để kiểm soát chỉ số cơ thể ẢNH: NVCC

Hoàng cho biết hành trình chinh phục ước mơ không toàn màu hồng. Năm 2021, giải đấu đầu tiên anh đăng ký bị hủy do dịch Covid-19. Đến năm 21 tuổi, khi lần đầu bước lên sàn đấu NABBA WFF, Hoàng cho biết gặt hái thành công lớn khi giành trọn bộ 3 màu huy chương, trong đó có huy chương vàng hạng mục Junior Men’s Physique. Tuy nhiên, cuối năm 2022, thất bại khi chỉ dừng chân ở top 5 giải GOT (God of Tournament) Vietnam Naturals Pro Qualifier cùng những áp lực dồn dập từ tài chính và công việc đã đẩy Hoàng vào thời gian trầm cảm nhẹ.

"Tôi đã phải quay ngược lại tự hỏi bản thân về lý do mình bắt đầu và con người mà mình muốn trở thành. Mất tới 3 năm để vượt qua khủng hoảng tâm lý, tôi mới có thể tự tin trở lại sàn đấu lớn”, Hoàng chia sẻ.

Nụ cười rạng rỡ của Hoàng trên sân khấu sau khi xuất sắc giành huy chương vàng ẢNH: NVCC

Để hướng tới giải đấu NPC worldwide Global Classic Vietnam Naturals 2026, Hoàng cho biết đã dành hơn một năm chuẩn bị thể chất và trải qua 16 tuần siết cân vô cùng khắc nghiệt. Áp lực lớn nhất của anh không chỉ nằm ở cường độ vận động cao với 2 ca tập nặng mỗi ngày kết hợp duy trì 20.000 bước chân, mà còn ở việc phải cân bằng khối lượng công việc khổng lồ khi làm huấn luyện viên.

"Mình áp dụng các phương pháp khoa học, làm việc chặt chẽ với đội ngũ bác sĩ, liên tục theo dõi các phản ứng của cơ thể và chỉ số mỡ để duy trì phong độ tối ưu", Hoàng chia sẻ.

Sự nỗ lực bền bỉ ấy không chỉ mang lại cho Hoàng tấm huy chương vàng danh giá mà còn tiếp thêm niềm tin để anh hiện thực hóa giấc mơ đời mình.

Hoàng nói thêm, ý tưởng cầu hôn Trang được âm thầm ấp ủ hơn một năm, chuẩn bị kỹ lưỡng từ tài chính đến việc xin phép gia đình hai bên. Màn quỳ gối trao nhẫn ngay tại hậu trường giải đấu không chỉ là khoảnh khắc đền đáp ngọt ngào cho 7 năm gắn bó mà còn khởi đầu cho những dự định lớn phía trước. Cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức lễ dạm ngõ trong năm nay và bàn bạc cùng gia đình chọn thời điểm thích hợp cho đám cưới.

Về sự nghiệp, tấm huy chương vàng giải đấu tự nhiên quy mô lớn khu vực Đông Nam Á này chính là bước đệm để Hoàng hướng tới giải đấu vô địch thế giới cho người tập luyện thể hình theo hướng tự nhiên.