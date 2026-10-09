Chàng trai từng nặng 120 kg và hành trình đoạt huy chương vàng thể hình

Vượt qua giới hạn để đến với thể hình

Khôi kể, bước vào độ tuổi 14, trong những tháng ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, cơ thể chạm mốc 120 kg với chiều cao khoảng 1,77 m. Khôi nói, do thói quen ăn uống quá độ rồi nằm, cậu tăng liền hơn 20 kg. Thể trạng quá khổ kết hợp với tiền sử hen suyễn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó thở.

Khôi cho biết ban đầu chỉ định tập để rèn luyện sức khỏe, nhưng rồi những khối cơ bắp rắn rỏi của các vận động viên trên mạng đã nhen nhóm trong cậu một niềm đam mê lớn.

Khôi thời điểm còn thừa cân ẢNH: NVCC

"Lúc đầu mình hơi lười, vì người còn nặng cân nên chỉ muốn ở nhà ăn uống nghỉ ngơi thôi. May mắn là có huấn luyện viên cá nhân sát sao hối thúc, mình mới ép bản thân duy trì được nhịp độ tập luyện", Khôi chia sẻ.

Theo Khôi, những buổi đầu tập luyện với thân hình quá khổ khiến cơ thể cậu ê ẩm, thở dốc và đối mặt với vô vàn mệt mỏi. Thế nhưng, vượt qua sự trì trệ ban đầu nhờ sự đồng hành của huấn luyện viên, từng bước một, chàng trai ép mình vào guồng quay vận động để tìm lại sự nhẹ nhõm cho cơ thể.

Khôi miệt mài luyện tập với tạ nặng tại phòng gym, rèn luyện thể lực cho các đấu trường thể hình ẢNH: THÁI PHÚC

Khôi kể, kiên trì từng chút một, sau ba tháng, trọng lượng cơ thể hạ xuống mốc 100 kg, giúp những bước di chuyển dần trở nên nhẹ nhàng hơn và “nhen nhóm” ngọn lửa đam mê thể hình.

Kỷ luật "thép" chạm tay vào đỉnh cao thể hình trẻ quốc gia

Đến năm 16 tuổi, khi đang tập trung cho đam mê thi đấu, Khôi gặp phải chấn thương giãn dây chằng đầu gối do đẩy tạ nặng trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và khởi động chưa kỹ. Thế nhưng, thử thách lớn nhất đối với cậu học trò cuối cấp không chỉ nằm ở những chấn thương hay giáo án tập luyện nặng nhọc, mà là bài toán cân bằng giữa thời gian học tập và cường độ siết cơ khắc nghiệt.

Khôi duy trì cường độ tập luyện nghiêm ngặt tại phòng gym ẢNH: THÁI PHÚC

Chuẩn bị cho Giải vô địch thể hình quốc gia năm 2026, Khôi cho biết phải duy trì lịch trình tập luyện 2 buổi mỗi ngày, kết hợp đi bộ 2 tiếng đồng hồ. “Sáng đi học, trưa tranh thủ nhét vội hộp cơm tự chuẩn bị giữa giờ ra chơi, chiều tối lại miệt mài trong phòng tập đến tận đêm khuya”, Khôi nói.

Nam sinh nói thêm có những giai đoạn siết cân căng thẳng, áp lực ôn thi tốt nghiệp THPT cùng việc tự tay chuẩn bị 6 bữa ăn mỗi ngày khiến kiệt sức, thậm chí ngủ gật trên lớp.

"Có những ngày mệt quá, mình ngủ gục trên lớp luôn. Lúc đó người lúc nào cũng ở trạng thái thiếu đường, học bài tiếp thu không nhanh nhạy như người bình thường được", Khôi nhớ lại.

"Trái ngọt" cho sự đánh đổi ấy là chuỗi thành tích ấn tượng. Khôi lần lượt giành huy chương đồng tại Giải thể hình Long An mở rộng năm 2024, tiếp nối bằng huy chương bạc tại Giải vô địch thể hình trẻ TP.HCM năm 2026, và đỉnh cao là tấm huy chương vàng hạng mục bodybuilding đến 18 tuổi (80 kg) tại Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia năm 2026.

Khôi xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch thể hình trẻ quốc gia năm 2026 ẢNH: NVCC

Trở lại với cuộc sống thường nhật sau khi thi đấu và tốt nghiệp THPT, Khôi hiện làm huấn luyện viên cá nhân, nuôi dưỡng khát vọng dài lâu trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới ở bộ môn thể hình.

Nhận xét về cậu học trò trẻ tuổi, huấn luyện viên Trần Hoàng Duy Phúc, huấn luyện viên đội tuyển thể hình TP.HCM, đánh giá rất cao ý chí và tinh thần kỷ luật của Khôi.

Theo HLV Duy Phúc, việc vừa đảm bảo việc học vừa tuân thủ giáo án tập luyện khắc nghiệt hai cử mỗi ngày là điều không dễ dàng. Sự lột xác từ một thiếu niên 120 kg đến tấm huy chương vàng quốc gia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực của Khôi.