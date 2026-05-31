Từng mặc cảm vì thừa cân, chàng trai đoạt huy chương vàng thể hình toàn quốc

Động lực đến từ sự tự ti về ngoại hình

Đặng Vĩnh Phúc (23 tuổi), quê Đồng Tháp, hiện sống tại TP.HCM, cho biết bắt đầu quan tâm đến vận động từ những năm học THCS. Trước khi tiếp cận thể hình, nam sinh duy trì thói quen chạy bộ, chống đẩy và tập luyện bằng những dụng cụ đơn giản có sẵn tại nhà.

Theo Phúc, động lực lớn nhất đến từ sự tự ti về ngoại hình. Khi học lớp 8 và đầu lớp 9, anh cao khoảng 1,66 m nhưng cân nặng gần 90 kg. Cảm giác mặc cảm khiến anh quyết tâm thay đổi bản thân bằng việc tập luyện đều đặn.

Phúc cho biết ban đầu mục tiêu chỉ là giảm cân và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, niềm yêu thích với thể hình ngày càng lớn, giúp anh duy trì việc tập luyện trong nhiều năm thay vì xem đó là giải pháp ngắn hạn.

Phúc giành huy chương vàng nội dung bodybuilding hạng cân 85 kg tại Giải Cúp các câu lạc bộ thể hình toàn quốc 2026 ẢNH: NVCC

Theo Phúc, bước ngoặt xuất hiện khi theo học ngành huấn luyện thể thao, chuyên ngành thể dục thể hình tại Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM. Đến năm thứ hai đại học, được bạn bè và các đàn anh định hướng, anh bắt đầu nghĩ đến con đường thi đấu chuyên nghiệp. Những cuộc trao đổi với huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Văn Nhật Tiến giúp anh xác định rõ mục tiêu phát triển lâu dài.

Phúc cho biết việc chuyển từ tập luyện phong trào sang thể hình thành tích cao đòi hỏi sự thay đổi toàn diện. Ngoài tập luyện, anh phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng và thời gian biểu hằng ngày.

Phúc trong buổi tập luyện thể hình ẢNH: NVCC

“Thời điểm đó, mình vừa đi học vừa làm thêm nên việc duy trì kế hoạch không dễ dàng. Có giai đoạn mình chỉ hoàn thành được khoảng 70 - 90 % giáo án vì áp lực thời gian và kinh tế”, Phúc nói.

Theo Phúc, khi dần ổn định cuộc sống mới có thể cân bằng giữa việc học, công việc và tập luyện. Đây cũng là nền tảng giúp anh tiến xa hơn trên con đường thi đấu.

Vượt qua chấn thương để chạm tới huy chương vàng

Phúc cho biết biến cố lớn nhất xảy ra vào năm 2023, năm đầu tiên anh bước vào môi trường thể hình chuyên nghiệp. Trong một buổi tập đẩy ngực với mức tạ nặng, tay bị trượt khiến thanh đòn mất kiểm soát, dẫn đến chấn thương cơ ngực dưới. "Kết quả kiểm tra cho thấy một phần bó cơ bị đứt", Phúc kể lại.

Theo Phúc, chấn thương không chỉ gây đau đớn về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Khi đang có đà phát triển chuyên môn, việc phải dừng lại khiến anh hụt hẫng. Nam vận động viên phải nghỉ các bài tập thân trên, chỉ duy trì cardio và tập phục hồi chức năng trước khi quay lại tập luyện.

Phúc duy trì kỷ luật tập luyện nghiêm ngặt để nuôi dưỡng đam mê thi đấu chuyên nghiệp ẢNH: NVCC

Theo Phúc, những lần thi đấu đầu tiên sau chấn thương không mang lại kết quả như mong đợi. Dù vậy, anh không quá thất vọng bởi đã được chuẩn bị tâm lý từ trước.

Phúc cho biết những nỗ lực sau đó bắt đầu mang lại thành quả. Năm 2024, anh giành huy chương bạc tại Giải trẻ vô địch thể hình TP.HCM và huy chương đồng tại Giải trẻ vô địch thể hình quốc gia.

Theo Phúc, dấu mốc lớn nhất đến khi anh giành huy chương vàng nội dung bodybuilding hạng cân 85 kg tại Giải Cúp các câu lạc bộ thể hình toàn quốc 2026. Đây là danh hiệu giá trị nhất kể từ khi anh theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp.

Phúc cho biết để chuẩn bị cho giải đấu, anh trải qua 16 tuần siết cơ liên tục, đồng nghĩa với việc gần như không có một cái tết trọn vẹn bên gia đình. Trong suốt 4 tháng, mọi bữa ăn đều được chuẩn bị theo kế hoạch riêng và kiểm soát chặt chẽ.

Theo Phúc, giai đoạn cuối trước ngày thi là khoảng thời gian thử thách nhất khi lượng calo nạp vào giảm mạnh, trong khi khối lượng vận động tăng lên đáng kể. Việc siết cơ khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, khó ngủ nhưng anh vẫn cố gắng bám sát giáo án để đạt trạng thái tốt nhất.

Sau khi hoàn thành mục tiêu tại giải toàn quốc, Phúc cho biết sẽ tiếp tục công việc huấn luyện viên cá nhân và hướng đến những giải đấu cấp quốc gia, quốc tế trong tương lai.

Nhận xét về học trò, HLV Huỳnh Văn Nhật Tiến cho biết Phúc là vận động viên chăm chỉ, có tính kỷ luật và luôn nghiêm túc với giáo án tập luyện. “Phúc có ý chí tốt và rất chịu khó. Tấm huy chương vàng lần này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của em trong thời gian qua”, HLV Tiến nhận xét.