Màn hình iPhone 14 Pro dính lỗi bóng mờ

Bóng mờ, còn được gọi là hiện tượng lưu ảnh (burn-in) xuất hiện lần đầu trên những smartphone chạy Android có sử dụng tấm nền OLED cách đây vài năm. Nhưng tới nay những chiếc iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max do Apple sản xuất cũng bắt đầu gặp tình trạng tương tự, chủ yếu liên quan tới khu vực chứa phần khuyết mang tên Dynamic Island trên màn hình.

Màn hình iPhone 14 Pro/Pro Max dính lỗi bóng mờ quanh khu vực Dynamic Island Chụp màn hình

Hiện tượng này đã được báo cáo trên toàn cầu không lâu sau khi bộ đôi ra mắt và gần đây, nhiều người dùng ở Trung Quốc cũng gặp tình trạng tương tự. Máy dính lỗi thường xuất hiện vùng mờ trên hình nền ở các màn hình ứng dụng khác nhau. Sọc mờ thường thấy rõ ở xung quanh vùng Dynamic Island, nơi chứa cụm camera trước cùng các cảm biến. Tình trạng này xuất hiện khá sớm sau khi mua máy, ngoại trừ việc gây khó chịu khi nhìn thì không có ảnh hưởng gì đến các chức năng của thiết bị.

Theo Gizchina, nguyên nhân có thể do thiết kế đặc biệt của Dynamic Island, hoặc tính năng màn hình luôn sáng (Always On Display - AOD). Khi AOD được bật, màn hình sẽ luôn sáng để hiển thị một số thông tin cơ bản như ngày, giờ, lịch, đồng hồ, widget (biểu tượng của ứng dụng để hiện thông báo)... dù máy ở trạng thái khóa. Đây cũng là khu vực dính bóng mờ nhiều nhất được ghi nhận ở Trung Quốc. Một số trường hợp cho biết đã được bảo hành thay màn hình mới theo chính sách Apple Care+.

Bóng mờ xảy ra khi màn hình OLED phải hiển thị một nội dung tĩnh trong thời gian dài (sáng liên tục) gây thoái hóa sớm các điểm ảnh ở những vùng này. Để giảm thiểu rủi ro, Apple sử dụng cách dịch chuyển nội dung để điểm ảnh thay đổi màu sắc hiển thị nhưng dường như cách làm này chưa đem lại hiệu quả như mong đợi.

Hai thế hệ iPhone gần đây là 13 và 14 (cùng bản Pro, Pro Max) thường xuyên gặp vấn đề liên quan tới màn hình. Trong khi nhiều mẫu iPhone 13 Pro, Pro Max bị hiện tượng xanh màn hình thì bộ đôi iPhone 14 Pro, 14 Pro Max lại có tình trạng chớp sọc màn hình (được Apple khẳng định sẽ khắc phục sau khi cập nhật iOS 16.3.1).