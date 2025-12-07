Mãn nhãn với gần 5.000 bạn trẻ đồng diễn khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam

Nhằm tôn vinh, động viên và nhân rộng điển hình những cá nhân, tập thể tiêu biểu đã có cống hiến và đóng góp xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trong đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, T.Ư Đoàn tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam năm 2025. Sáng nay (7.12) chương trình khai mạc ngày hội đã diễn ra tại Quảng trường P.Dĩ An, TP.HCM.

Các đại biểu cùng gần 5.000 thanh niên thành phố mang tên Bác trong tiết mục đồng diễn với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng - Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đến tham dự chương trình khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM…

Điểm nhấn đặc biệt tại lễ khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam năm 2025 là tiết mục đồng diễn thanh niên với chủ đề: "Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng - Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới".

Với sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, màn đồng diễn không chỉ thể hiện quy mô hoành tráng mà còn khắc họa rõ nét tinh thần đoàn kết, sức trẻ và niềm tự hào của thế hệ thanh niên hôm nay.

Các đại biểu cùng tham gia tiết mục đồng diễn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Màn đồng diễn rực rỡ sắc xanh và nhiệt huyết thanh niên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngày hội là hoạt động giúp lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Thanh niên tình nguyện" trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn cũng đã trao tặng những phần học bổng đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Đây là sự động viên tinh thần để các em tiếp tục nỗ lực, tự tin trên con đường học tập và rèn luyện.

Cùng nắm lấy tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, kết nối sức mạnh của thanh niên Việt Nam sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm 2025, phong trào tình nguyện của thanh niên Việt Nam tiếp tục ghi dấu bằng những chương trình thiết thực, mô hình sáng tạo và những đóng góp bền bỉ của hàng triệu trái tim nhiệt huyết. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, bảo vệ môi trường cho đến chuyển đổi số cộng đồng, hình ảnh người thanh niên tình nguyện luôn tỏa sáng bởi tinh thần xung kích, trách nhiệm và cống hiến vì cộng đồng.

Nhằm ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho hoạt động tình nguyện trên phạm vi toàn quốc trong năm 2025, tại chương trình khai mạc ngày hội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam năm 2025 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy và ông Trần Văn Bảy trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi ẢNH: NỮ VƯƠNG

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện ẢNH: NỮ VƯƠNG

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM cũng đã tuyên dương 52 tập thể là các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn thành phố năm 2025 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đồng thời, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM cũng đã tuyên dương 52 tập thể là các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn thành phố năm 2025.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó có không gian trải nghiệm "Tuổi trẻ sáng tạo" và không gian "Tình nguyện vì cộng đồng"; talkshow "Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội"; cuộc thi "Volunteer Dance"… Đặc biệt,Chương trình trao Giải thưởng "Tình nguyện quốc gia", Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (7.12).

Các thành viên của đội tình nguyện văn nghệ sĩ TP.HCM là một trong những câu lạc bộ, đội, nhóm được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mãn nhãn với phần đồng diễn của gần 5.000 thanh niên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tiết mục đồng diễn tại Ngày hội thanh niên Việt Nam năm 2025

Cũng trong sáng nay, trước thềm khai mạc Ngày hội thanh niên Việt Nam 2025, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ chiến sĩ, công nhân và đồng bào đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Di tích Nhà máy Xe lửa Dĩ An.

Giữa không gian lịch sử lắng đọng, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những con người đã lặng thầm cống hiến, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.