Chiều xuống, vùng cửa biển sông Dinh rộn ràng tiếng nói cười. Các cụ già thong thả tản bộ ven bờ, nhóm ngư dân ngồi chuyện trò sau chuyến biển bội thu, trẻ con nô đùa giữa khoảng trời lộng gió. Bà Hoàng Thị Lê (người dân thôn Nhân Bắc), nhoẻn cười: "Giờ ra đây ai cũng thấy vui. Ngày trước toàn rác, mùi hôi chịu không nổi, chẳng ai muốn tới gần. Giờ thì sạch sẽ, thoáng mát, khác hẳn rồi".

Người góp phần làm nên sự thay đổi này, không ai khác chính là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thôn.

Người trẻ hồi sinh làng biển bên cửa sông Dinh ẢNH: THANH LỘC

Bí thư Chi đoàn thôn Nhân Bắc, anh Phạm Văn Hiếu (35 tuổi) kể lại, khi trở về quê sau thời gian học tập, anh không khỏi xót xa khi khu vực cửa biển từng đẹp như tranh lại trở thành "điểm đen" ô nhiễm. Rác thải sinh hoạt bị tập kết bừa bãi, ruồi nhặng dày đặc, ai đi qua cũng phải che mũi, bước vội.

Không cam chịu cảnh quê hương bị lấn át bởi rác, anh Hiếu cùng chị Võ Thị Tâm (một người dân địa phương) và các đoàn viên trẻ đã họp bàn để tìm cách xử lý tận gốc. Họ chọn vị trí tập kết rác mới, điều chỉnh lịch đổ rác phù hợp với thời gian thu gom. Không dừng lại ở tuyên truyền, nhóm còn đến từng nhà vận động, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định.

Và để tránh việc "đầu voi đuôi chuột", thanh niên thôn quyết định lắp đặt camera giám sát tại khu vực từng bị vứt rác bừa bãi. Ai vi phạm lần đầu thì nhắc nhở, tái phạm nhiều lần sẽ bị phê bình trong cuộc họp thôn, thậm chí xử phạt. "Ban đầu cũng có người e ngại nhưng nhờ sự đồng thuận của cán bộ thôn và người uy tín, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Dần dần, bà con hình thành thói quen đổ rác đúng nơi, đúng giờ. Cảnh bừa bộn ngày nào giờ gần như không còn", anh Hiếu vui mừng chia sẻ.

Với bàn tay người trẻ, làng biển bên cửa sông Dinh sạch sẽ, đẹp lên từng ngày ẢNH: THANH LỘC

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên xã Nam Trạch đã chọn vùng cửa biển sông Dinh làm điểm triển khai mô hình "Con đường bích họa thanh niên".

Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, những bức tường xám xịt bỗng trở nên sống động: nào là hình ảnh ngư dân ra khơi, em nhỏ thả diều, nào là biển xanh, cát trắng, trời trong... Mỗi nét vẽ đều chứa chan tình yêu với làng quê nơi chân sóng.

Ngày công trình "Con đường bích họa thanh niên" được khánh thành, đông đảo người dân kéo về chiêm ngưỡng. Cả vùng cửa biển như khoác lên chiếc áo mới. Ông Trần Ngọc Huân, người dân xã Nam Trạch, xúc động: "Thấy mấy cháu thanh niên hăng hái làm đẹp cho làng, tôi thật sự khâm phục. Không phải ai cũng có tâm huyết và trách nhiệm như vậy đâu".

Theo chị Dương Thị Hương Giang, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nam Trạch, để "hồi sinh" cảnh đẹp vùng cửa sông Dinh, các bạn trẻ đã bỏ ra không ít công sức, thời gian, thậm chí cả tiền túi. Riêng kinh phí xây dựng "Con đường bích họa thanh niên" lên đến 20 triệu đồng, hoàn toàn do đoàn viên tự huy động cùng sự hỗ trợ của nhà hảo tâm.

"Điều đáng quý là tinh thần tự giác, chủ động của các bạn trẻ. Họ không chỉ dừng ở phong trào nhất thời mà duy trì lâu dài. Mỗi công trình, phần việc đều được người dân địa phương hưởng ứng mạnh mẽ", chị Giang nói.