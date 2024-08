Mãn nhãn với màn trình diễn đỉnh cao của kỵ binh trên đường phố TP.HCM

Màn diễu hành kỵ binh, biểu diễn các kỹ thuật điều khiển ngựa phục vụ công tác tấn công trấn áp tội phạm của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã thu hút đông đảo người dân, du khách tập trung, theo dõi.

Tại đây, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã cho thấy sự nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp khi biểu diễn các kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng 2 tay, sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa, điều khiển ngựa vượt qua các vật cản.

Những con ngựa được huấn luyện có tính kỷ luật, dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy nhanh, giải phóng 2 tay là kỹ thuật khó, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có tinh thần dũng cảm, thường xuyên luyện tập mới có thể vừa điều khiển ngựa, vừa sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khi ngồi trên lưng ngựa ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong sáng 18.8, những màn biểu diễn võ thuật khí công của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm như: dùng tay chặt gạch, lưng trần nằm trên bàn chông công phá đá, tay xách vật nặng đi chân trần trên mảnh vỡ thuỷ tinh,… đã gây ấn tượng mạnh cho người dân và du khách.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2024); 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2024); 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024) và chúc mừng Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước đó, sáng 17.8.2024, Công an TP.HCM đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà TP.HCM, Công an TP.HCM đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Công an TP.HCM đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng TP.HCM không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Cũng trong tối 17.8, Công an TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Việt Nam - Tổ quốc trong trái tim tôi và biểu diễn nhạc kèn, diễu hành kỵ binh phục vụ người dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).