Màn tái xuất của Kim Woo Bin, Lee Jong Suk và các tài tử Hàn tuổi Tỵ

So Ji Sub rục rịch trở lại ẢNH: INSTAGRAM SO JI SUB

So Ji Sub là một trong những nam thần Hàn Quốc tuổi Tỵ rất được kỳ vọng trở lại trong năm nay. Anh dự kiến sẽ tái xuất với Mercy for None của Netflix. Phim thuộc thể loại tâm lý hành động, dựa trên truyện tranh mạng Gwangjang và do Choi Sung Eun làm đạo diễn.

Trong Mercy for None, So Ji Sub thủ vai Nam Ki Joon, từng là thành viên của một băng đảng khét tiếng nhưng bất ngờ giải nghệ sớm, tận hưởng cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, 11 năm sau, Nam Ki Joon buộc phải quay về thế giới ngầm để điều tra và trả thù những kẻ đã hại chết em trai của mình.

Bên cạnh So Ji Sub, Mercy for None còn có sự tham gia của dàn diễn viên Hàn Quốc hùng hậu như Ahn Gil Kang, Lee Beom Soo, Gong Myung, Choo Young Woo, Jo Han Chul, Cha Seung Won, Lee Joon Hyuk… Phim chưa có lịch chiếu cụ thể.

Kim Woo Bin là một trong những tài tử được kỳ vọng khuấy đảo màn ảnh nhỏ năm nay ẢNH: INSTAGRAM KIM WOO BIN

Sau So Ji Sub, thì đôi bạn đồng niên 1989 nổi tiếng Kim Woo Bin - Lee Jong Suk cũng hứa hẹn bùng nổ trên màn ảnh ngay trong năm tuổi.

Kim Woo Bin sẽ gặp lại khán giả thông qua bộ phim All the Love You Wish For (hay còn gọi Everything Will Come True) của Kim Eun Sook, biên kịch đứng sau loạt sê ri đình đám Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Vinh quang trong thù hận…

Everything Will Come True là một bộ phim hài tình cảm lãng mạn kể về thần đèn Genie (Kim Woo Bin đóng) và Ga Young (Suzy), một cô gái vô cảm. Ga Young vô tình gọi Genie ra khỏi chiếc đèn và được ban cho 3 điều ước. Từ đó, cả hai trải qua nhiều sự thay đổi.

Kim Woo Bin phong độ ở tuổi 36 ẢNH: INSTAGRAM KIM WOO BIN

Tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Kim Woo Bin và Suzy sau 7 năm kể từ cái kết bi thương của phim Yêu không kiểm soát (Uncontrollably Fond). Phim do Lee Byeong Hun và Ahn Gil Ho cầm trịch. Đáng chú ý, Ahn Gil Ho và Kim Eun Sook từng làm việc chung trong hai mùa Vinh quang trong thù hận. Ngoài Kim Woo Bin và Suzy, Everything Will Come True còn quy tụ dàn sao Hàn Ahn Eun Jin, Noh Sang Hyun, Lee Joo Young…

Tương tự Kim Woo Bin, Lee Jong Suk cũng chọn một sê ri truyền hình để trở lại. Mỹ nam tuổi Tỵ này đảm nhận vai Ahn Joo Hyung trong bộ phim truyền hình Seocho District. Ahn Joo Hyung được miêu tả là một luật sư có 9 năm kinh nghiệm, cư xử có phần tàn nhẫn và khắc nghiệt với người khác. Song, "bức tường yên bình" của Ahn Joo Hyung bắt đầu rạn nứt khi Kang Hui Ji (Moon Go Young đóng) xuất hiện.

Song song với sự trở lại của Lee Jong Suk, Seocho District còn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cốt truyện thực tế, xoay quanh những luật sư và khắc họa hành trình trưởng thành của họ qua các vụ án có thể xảy ra ngay ở cuộc sống hằng ngày.

Vẻ ngoài "hack tuổi" của Lee Jong Suk ẢNH: INSTAGRAM LEE JONG SUK

Seocho District có sự tham gia của loạt sao Hàn như Lee Jong Suk, Moon Ga Young, Kang Yoo Seok, Ryu Hye Young, Lim Sung Jae… Tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa đầu năm 2025.

Ngoài So Ji Sub, Kim Woo Bin và Lee Jong Suk, khán giả cũng mong chờ những tài tử Hàn tuổi Tỵ tài năng như Park Hae Il, Ji Sung… trở lại màn ảnh trong năm nay. Đặc biệt, truyền thông và công chúng đổ dồn sự chú ý về Won Bin, nam diễn viên đình đám đã vắng bóng trong 15 năm. Nhiều người hâm mộ hy vọng Won Bin sẽ nhận lời đóng phim mới ngay trong năm tuổi của mình.