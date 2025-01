'Chị đại' Kim Hye Soo tái xuất với phim điều tra có nhiều vụ án gây sốc

Kim Hye Soo (giữa) trở lại ấn tượng với vai Oh So Ryong trong Lật tẩy tội ác ẢNH: POSTER PHIM

Trong Lật tẩy tội ác (Unmasked), Kim Hye Soo vào vai Oh So Ryong - đội trưởng và cũng là phóng viên dẫn dắt Trigger, chương trình chuyên "đào bới" những sự thật về các vụ án chưa được giải quyết. Phim đánh dấu sự trở lại của "chị đại" trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc sau 3 năm kể từ Dưới bóng trung điện.

Oh So Ryong trong Lật tẩy tội ác là kiểu nhân vật nữ chính mạnh mẽ, độc lập tiếp theo của Kim Hye Soo trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, đây cũng không phải là lần đầu tiên người đẹp thể hiện dạng vai liên quan đến "thực thi công lý". Vài năm trở lại đây, Kim Hye Soo rất thành công với hình tượng người phụ nữ tài giỏi, bất chấp nguy hiểm điều tra phá án để lấy lại công bằng qua loạt phim Tín hiệu, Linh cẩu, Tòa án vị thành niên…

Diễn xuất của Kim Hye Soo nhận "cơn mưa" lời khen ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Vì thế, Kim Hye Soo dễ dàng đem đến một Oh So Ryong ấn tượng, người đứng đầu nhóm điều tra vừa nhạy bén, kiên quyết trước bọn tội phạm nhưng cũng khéo léo bộc lộ sự cảm thông cùng nạn nhân. Qua 4 tập phim, mỹ nhân 7X cho thấy sự khác biệt tinh tế giữa Oh So Ryong khi hành xử quyết đoán với bọn thủ ác, đồng phạm và lúc quan tâm sẻ chia chân thành với những người yếu thế.

Tờ MBN (Hàn Quốc) nhận định nét diễn xuất biến hóa linh hoạt của Kim Hye Soo giúp khán giả cảm thấy thoải mái khi xem Lật tẩy tội ác. Đồng thời, tương tác ăn ý giữa cô và các bạn diễn Jung Sung Il, Joo Jong Hyuk, Jang Hye Jin, Heo Joon Seok… cũng là điểm sáng của bộ phim.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp mặn mà bất chấp tuổi tác của nữ diễn viên cũng khiến người xem khó rời mắt. Ở tuổi 55, cô vẫn sở hữu làn da khỏe khoắn không tì vết và sắc vóc thon thả quyến rũ. Nhiều người xem khen ngợi Kim Hye Soo diễn xuất ngày càng cuốn hút, có chiều sâu hơn qua mỗi dự án.

Tác phẩm khai thác nhiều vụ án chấn động ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bộ phim gây chú ý bởi cốt truyện điều tra phá án hấp dẫn, diễn biến câu chuyện nhanh, không một chi tiết rườm rà. Tương tự những sê ri cùng chủ đề trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Lật tẩy tội ác khai thác về các vụ án chấn động, loạt thủ đoạn phạm tội có dính dáng đến những phe phái, quyền lực trong bộ máy chính trị và tầng lớp có địa vị trong xã hội. Tác phẩm thể hiện những vấn đề, sự kiện nhức nhối đó qua lăng kính của giới truyền thông, từ cách khai thác thông tin bằng thiết bị nghe nhìn hiện đại cho đến việc tái dựng tình huống thành dạng phim tài liệu thú vị.

Phim quy tụ nhiều diễn viên kỳ cựu ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong 4 tập vừa chiếu, Lật tẩy tội ác có một số vụ án gây sốc như bọn tội phạm giả danh giáo phái để trồng chất cấm, sát nhân vị thành niên biến thái, công tố viên bạo hành tình dục con gái ruột nhiều năm trời…

Lật tẩy tội ác dài 12 tập, phát sóng thứ tư hằng tuần trên Disney+. Phim do Yoo Sun Dong làm đạo diễn, Kim Ki Ryang viết kịch bản. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn kỳ cựu như Kim Hye Soo, Jung Sung Il, Joo Jong Hyuk, Jang Hye Jin...